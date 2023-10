México e Alemanha empatam por 2 a 2 amistoso disputado nos Estados Unidos

Em uma partida bastante movimentada, México e Alemanha empataram, por 2 a 2, nesta terça-feira, em amistoso disputado no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos.

Este foi o segundo jogo da Alemanha sob o comando do técnico Julian Nagelsmann, ex-treinador do Bayern de Munique, que na estreia, sábado, havia vencido os Estados Unidos por 3 a 1. Já o México teve a orientação do técnico Jaime Lozano pela quarta vez, com o terceiro empate.

O primeiro tempo foi disputado em ritmo cadenciado, com ambas as equipes imprimindo uma marcação frouxa, o que proporcionou espaço para jogadas de ataque. O México, empurrado pela maioria da torcida presente ao estádio, buscou mais o ataque, mas encontrou uma defesa alemã bem postada.

A Alemanha abriu o placar, aos 24 minutos, com o zagueiro Rudiger. O jogador do Real Madrid aproveitou escanteio batido pelo lado direito e desviou a bola na segunda trave para fazer 1 a 0.

O México buscou o empate antes do intervalo. Aos 36, Lozano escapou pela esquerda e cruzou para o miolo da área, onde estava Antuna. A finalização foi rápida e eficiente: 1 a 1.

O segundo tempo começou mais agitado. O México virou o placar logo aos dois minutos, com Sanchez, após bom lançamento de Antuna. A Alemanha não deixou o adversário nem festejar muito e conseguiu o empate, aos sete minutos, com Fullkrug, em nova jogada de velocidade pelo lado direito do ataque alemão.

Durante grande parte da etapa final, o México teve a iniciativa, enquanto a Alemanha buscou os contra-ataques. As duas seleções tiveram chance de vencer, mas o placar terminou empatado.