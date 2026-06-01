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México anuncia lista para Copa do Mundo com 'narração' de Chaves e Ochoa lidera convocação

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 09:35:00 Editado em 01.06.2026, 09:42:40
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O México usou a criatividade para anunciar a lista dos jogadores que vão disputar a Copa do Mundo que será realizada neste ano. A voz do ator Roberto Bolaños, que interpretava o personagem Chaves e falecido em 2014, foi recriada por meio da inteligência artificial para narrar o vídeo da convocação. Uma das anfitriãs da competição, a seleção vai ter como destaque o veterano goleiro Guillermo Ochoa.

O atleta de 40 anos, um dos pilares do elenco por sua longa trajetória na equipe nacional, chega para este torneio de seleções, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, para marcar o seu nome na história da competição, já que participará do seu sexto mundial.

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Além do goleiro mexicano, outros dois grandes nomes do cenário mundial também vão estar prestes a completar a marca de seis Copas: o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi.

A seleção do técnico Javier Aguirre integra o grupo A da fase de classificação da Copa do Mundo e faz a sua estreia no dia 11 de junho, no estádio Azteca, contra a seleção da África do Sul, no jogo de abertura da competição.

A segunda partida está marcada para o dia 18, em Akron, contra a Coreia do Sul. O confronto derradeira desta fase de grupos vai ser contra uma adversária da Europa: a República Tcheca, no dia 24, novamente no estádio Azteca.

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Goleiros: Raúl Rangel (Chivas Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna) e Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Defensores: Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (Lokomotiv), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Joah Vásquez (Genoa), Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas Guadalajara), Israel Reyes (América do México), Mateo Chávez (AZ Alkmaar) e Jesús Gallardo (Toluca)

Meio-campistas: Álvaro Fidalgo (Betis), Orbelín Pineda (AEK), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), César Huerta (Anderlecht), Luis Chávez (Dínamo de Moscou), Roberto Alvarado (Chivas Guadalajara) e Brian Gutiérrez (Chivas Guadalajara)

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Atacantes: Raúl Jiménez (Fulham), Alexis Veja (Toluca), Santiago Giménez (Milan), Armando González (Chivas Guadalajara), Julián Quiñones (Al Qadsiah) e Guillermo Martínez (Pumas).

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