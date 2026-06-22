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Messi vira o maior artilheiro das Copas e garante vitória da Argentina contra a Áustria

Astro argentino fez mais dois gols nesta segunda-feira (22) e fez história em Dallas, nos Estados Unidos

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 16:28:04 Editado em 22.06.2026, 16:27:56
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Messi vira o maior artilheiro das Copas e garante vitória da Argentina contra a Áustria
Autor Messi já tem cinco gols na Copa do Mundo - Foto: Instagram Seleção da Argentina

Lionel Messi fez história nesta segunda-feira (22) ao se isolar como o maior artilheiro de todas as edições da Copa do Mundo. O camisa 10 marcou os dois gols da vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria, em partida válida pela segunda rodada do Mundial de 2026, disputada em Dallas, nos Estados Unidos. O craque precisava de apenas um gol para superar o recorde anterior do alemão Klose, mas balançou as redes duas vezes, chegando à impressionante marca de 18 gols no torneio e garantindo o triunfo sul-americano.

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Aos 9 minutos do primeiro tempo, Messi teve a chance de marcar, mas errou uma cobrança de pênalti. Aos 38 minutos da etapa inicial, ele chegou, finalmente, à marca histórica. Medina cruzou rasteiro, Almada fez o corta-luz e Messi finalizou de primeira para marcar um golaço e assumir o topo da artilharia das Copas.

A partida foi equilibrada no segundo tempo, mas a estrela de Messi brilhou novamente no final do jogo. Aos 49 da etapa final, ele recebeu na área e precisou chutar duas vezes até superar o goleiro adversário: 2 a 0.


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Messi vira o maior artilheiro das Copas e garante vitória da Argentina contra a Áustria
AutorJogador comandou os argentinos - Foto: Instagram Seleção da Argentina

Messi é o artilheiro da Copa do Mundo de 2026, tendo marcado os cinco gols da Argentina na competição. Com a segunda vitória na Copa do Mundo, a Argentina chegou aos seis pontos e está classificada. Na próxima rodada, a última da fase de grupos, Messi e cia enfrentam a Jordânia às 23h de sábado (27).

Messi vira o maior artilheiro das Copas e garante vitória da Argentina contra a Áustria
AutorArgentina e Áustria jogaram em Dallas - Foto: Instagram Seleção da Argentina


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