Messi vai renovar contrato com o PSG, afirma jornal francês

Messi comemorando gol pelo PSG

Lionel Messi chegou a um acordo verbal com o Paris Saint-Germain para renovar contrato por mais uma temporada, segundo o jornal Le Parisien. O vínculo atual entre as partes se encerraria no meio de 2023. A extensão contratual foi acertada durante a Copa do Mundo em que Messi foi campeão com a Argentina e eleito melhor jogador do torneio.

As negociações estavam se arrastando nos últimos meses entre diretores do PSG e o pai e empresário de Messi. O jogador quer conquistar mais um título da Liga dos Campeões em sua carreira. Na última temporada, o time parisiense caiu nas oitavas de final para o Real Madrid.

O camisa 10 está em Rosário, sua cidade natal, para ficar com a família e celebrar a conquista. Adversário na final da Copa e artilheiro do torneio, o atacante Kylian Mbappé retornou aos treinamentos do PSG nesta quarta-feira. Mbappé teve apenas dois dias de descanso até se reapresentar ao clube de Paris, de forma discreta, na manhã desta quarta.

O Paris Saint-Germain tem realizado amistosos contra equipes menores e desfalcado de seus principais nomes. A equipe da capital francesa volta a campo no próximo dia 28, contra o Strasbourg, vice-lanterna do Campeonato Francês. O PSG lidera a tabela com 41 pontos, cinco a mais que o Lens. Seu adversário nas oitavas de final da Liga dos Campeões será o Bayern de Munique, em fevereiro.

