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Messi tem lesão muscular descartada em diagnóstico inicial, diz Inter Miami

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 20:37:00 Editado em 25.05.2026, 20:47:53
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Lionel Messi teve uma sobrecarga associada à fadiga muscular, informou o Inter Miami, em nota divulgada na noite desta segunda-feira. O jogador deixou a partida contra o Philadelphia Union, pela MLS, com dores, aos 28 minutos do segundo tempo.

O craque argentino realizou exames, descartando lesão muscular. "Após a realização de novos exames médicos nesta segunda-feira, o diagnóstico inicial indica uma sobrecarga associada à fadiga muscular na parte posterior da coxa esquerda", escreveu o clube em nota.

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Não é informado um prazo para retorno de Messi às atividades. Isso depende da sua evolução clínica e funcional. Ele não deve mais jogar pelo Inter Miami antes da Copa do Mundo. O time tem ainda dois jogos, ambos pela MLS, contra Chicago Fire e Montreal.

A seleção argentina ainda não anunciou a lista dos convocados para o Mundial. Messi está na pré-lista. Durante o ciclo, houve dúvidas sobre o craque de 38 anos disputar a Copa do Mundo.

A Argentina estreia na Copa do Mundo diante da Argélia no dia 16 de junho. No dia 22, o adversário será a Áustria. A Jordânia, no dia 26, é o último rival da fase de grupos.

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