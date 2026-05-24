Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Messi sente lesão e sai do jogo do Inter Miami a 23 dias da estreia da Argentina na Copa

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 24.05.2026, 23:15:00 Editado em 24.05.2026, 23:23:36
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A 23 dias da estreia da seleção argentina na Copa do Mundo, Lionel Messi sentiu uma contusão, neste domingo, em jogo do Inter Miami com o Philadelphia Union pela liga norte-americana.

Durante o segundo tempo, o craque argentino cobrou uma falta e acusou dores na coxa esquerda. Ficou parado, mas ainda seguiu no gramado, pedindo alteração quatro minutos depois para o técnico Guillermo Hoyos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Pouco antes de demonstrar dores, Messi já havia causado preocupação para os torcedores, ao não finalizar uma jogada que iniciara, ao driblar vários zagueiros adversários. O astro deixou que Luis Suárez finalizasse. Mas seguiu jogando por mais 19 minutos.

O clube norte-americano deve apresentar um diagnóstico nesta segunda-feira, após Messi ser submetido a exames. A Argentina estreia na Copa do Mundo diante da Argélia, em Kansas, Estados Unidos, dia 16 de junho. Dia 22 o adversário será a Áustria e Bo dia 26 a Jordânia é o último rival da fase de grupos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol LESÃO Messi
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV