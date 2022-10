Messi sai do banco, faz dois gols e sela vitória da argentina sobre a Jamaica

(via Agência Estado)

Messi foi acionado pelo técnico Lionel Scaloni apenas no segundo tempo do amistoso desta terça-feira, contra a Jamaica, e saiu da Red Bull Arena como autor de dois gols na vitória por 3 a 0 da Argentina. O craque do Paris Saint-Germain balançou a rede duas vezes entre os minutos 40 e 43. Bem antes, ainda no início do primeiro tempo, o placar foi aberto por Julián Álvarez.

Este foi O 35º jogo seguido sem derrota e o último amistoso dos argentinos antes da Copa do Mundo do Catar, na qual estreia no dia 22 de novembro, diante da Arábia Saudita. Integrante do Grupo C, também terá confrontos com México e Polônia.

A escalação argentina foi bastante diferente da utilizada por Scaloni na vitória por 3 a 0 sobre Honduras. Os únicos remanescentes no time titular desta terça foram Lautaro Martínez, Tagliafico e Lo Celso. Até Messi foi para o banco, mas o setor ofensivo foi montado de forma interessante, principalmente em razão do trio Di María, Lautaro Martinez e Julián Álvarez.

Contratado pelo Manchester City após se destacar no River Plate e objeto de muitos elogios proferidos por Pep Guardiola, Álvarez, de 22 anos, só não é titular no time inglês por causa da concorrência com Erling Haaland. Sonhando em ter um papel importante na Copa do Mundo, o jovem atacante entrou em campo cheio de disposição e tirou o zero do placar aos 12 minutos, quando recebeu assistência de Lautaro no desfecho de uma troca paciente de passes.

A Argentina manteve a posse de bola e criou algumas chances, mas não voltou a balançar a rede no primeiro tempo. Após voltar para a etapa final sem mudanças, Scaloni resolveu colocar Lionel Messi logo aos nove minutos, no lugar de Lautaro. Também colocou Enzo Fernández no lugar de Guido Rodríguez. Messi entrou, recebeu a faixa de capitão, que até ali estava presa ao braço de Di Maria, e animou os torcedores na Red Bull Arena.

O camisa 10 tentou marcar pela primeira vez aos 22 minutos e parou em boa defesa de Blake. Ao reeditar o duelo duas vezes nos minutos finais, conseguiu superar o goleiro jamaicano. Marcou o segundo gol argentino aos 40, finalizando no canto direito após correr pela esquerda e puxar para o meio. Três minutos depois, bateu falta rasteira da meia-lua e fechou o placar em 3 a 0.