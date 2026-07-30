Messi retorna aos treinos do Inter Miami após vice da Copa do Mundo

Lionel Messi reapareceu no centro de treinamento do Inter Miami nesta quarta-feira, 29, dez dias depois de disputar a final da Copa do Mundo com a seleção argentina. O atacante de 39 anos participou normalmente da atividade em Fort Lauderdale, na Flórida, e, segundo informações da ESPN, trabalhou sem limitações. O retorno ao clube aconteceu após um período de descanso na Argentina. O craque passou os últimos dias em Rosário, sua cidade natal.

A reapresentação, no entanto, ainda não significa que o argentino estará disponível imediatamente para os próximos compromissos da equipe. Messi não participou das partidas recentes contra Chicago Fire e CF Montréal e também ficou fora do MLS All-Star Game. A comissão técnica ainda não estabeleceu uma data para sua volta aos jogos oficiais.

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O Inter Miami terá pela frente o Columbus Crew no sábado, 1º, pela MLS. Depois, a equipe começa sua campanha na Leagues Cup, com estreia prevista para 5 de agosto, contra o Atlético de San Luis, do México.

A decisão sobre o retorno de Messi será tomada sem pressa. O técnico Guillermo Hoyos já havia indicado que tanto o argentino quanto Rodrigo De Paul, seu companheiro de seleção e de clube, receberiam tempo suficiente para se recuperar física e mentalmente após o desgaste da Copa.

"Eu acredito, e já disse isso várias vezes, que o descanso é vital. Faz parte do crescimento e do desenvolvimento de uma pessoa. Eles precisam desse tempo, e estamos completamente abertos a dar a eles todo o tempo de que necessitarem. Não há uma data definida para o retorno", afirmou Hoyos.

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O treinador também destacou a preocupação com a condição dos dois jogadores antes de uma eventual volta aos gramados: "Confiamos e cuidamos muito deles, e queremos que voltem apenas quando estiverem realmente prontos, totalmente recuperados em todos os aspectos. Foram 50 dias de uma pressão intensa e de partidas de Copa do Mundo", completou.

Messi foi o principal nome da Argentina na trajetória até a decisão do Mundial. O atacante terminou a competição com oito gols e quatro assistências, participando de uma campanha marcada por partidas com viradas históricas e momentos decisivos.

Na final, porém, a Argentina perdeu para a Espanha na prorrogação, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O resultado encerrou a tentativa de Messi de conquistar mais um título mundial e deixou o jogador emocionado após o apito final.