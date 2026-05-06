Messi realiza sonho de Carlos Villagrán, o Quico de 'Chaves', e ator agradece: 'Dia mais feliz'

O ator e comediante Carlos Villagrán, que interpretou o personagem Quico no seriado mexicano Chaves, teve um encontro especial com o craque Lionel Messi no CT do Inter Miami, em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 6. O artista, grande admirador do argentino, registrou o momento com várias publicações nas redes sociais.

"Admiração absoluta de ambas partes, Argentina e México. Futebol e comédia. Dois gênios que se deram bem", escreveu Villagrán no Instagram, que também não deixou de fora o famoso bordão de Quico, "cale-se", direcionado a Messi. Em outra publicação, o mexicano disse que este foi "o dia mais feliz".

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Em várias oportunidades, Villagrán declarou ser fã do astro argentino. Antes do encontro, o ator visitou o Nu Stadium, casa do Inter Miami, e ressaltou o desejo de conhecer Messi pessoalmente. "Eu vim vê-lo porque é o meu ídolo. Tenho que bater na porta dele e dizer: 'Não vou morrer sem te dar a mão'", disse o artista.

Além de conversar com o argentino, o ator presenteou o jogador com um quadro e o agradeceu com um beijo. Por outro lado, Messi deu uma camisa autografada ao comediante personalizada com o nome que o eternizou na televisão mexicana e na América Latina.

Vale ressaltar que esta admiração é mútua. Em 2012, Messi homenageou o ator em uma festa à fantasia de sua família. Na oportunidade, ele foi caracterizado de Quico e fez questão de compartilhar uma foto fantasiado nas redes sociais.

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Torcedor do Chivas Guadalajara, Villagrán é um grande fã de futebol. No passado, o ator já declarou admiração por Pelé e admitiu que torceu pelo Brasil na Copa de 1970, quando a seleção conquistou o tricampeonato.