TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Messi realiza sonho de Carlos Villagrán, o Quico de 'Chaves', e ator agradece: 'Dia mais feliz'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 20:10:00 Editado em 06.05.2026, 20:18:31
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ator e comediante Carlos Villagrán, que interpretou o personagem Quico no seriado mexicano Chaves, teve um encontro especial com o craque Lionel Messi no CT do Inter Miami, em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 6. O artista, grande admirador do argentino, registrou o momento com várias publicações nas redes sociais.

"Admiração absoluta de ambas partes, Argentina e México. Futebol e comédia. Dois gênios que se deram bem", escreveu Villagrán no Instagram, que também não deixou de fora o famoso bordão de Quico, "cale-se", direcionado a Messi. Em outra publicação, o mexicano disse que este foi "o dia mais feliz".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em várias oportunidades, Villagrán declarou ser fã do astro argentino. Antes do encontro, o ator visitou o Nu Stadium, casa do Inter Miami, e ressaltou o desejo de conhecer Messi pessoalmente. "Eu vim vê-lo porque é o meu ídolo. Tenho que bater na porta dele e dizer: 'Não vou morrer sem te dar a mão'", disse o artista.

Além de conversar com o argentino, o ator presenteou o jogador com um quadro e o agradeceu com um beijo. Por outro lado, Messi deu uma camisa autografada ao comediante personalizada com o nome que o eternizou na televisão mexicana e na América Latina.

Vale ressaltar que esta admiração é mútua. Em 2012, Messi homenageou o ator em uma festa à fantasia de sua família. Na oportunidade, ele foi caracterizado de Quico e fez questão de compartilhar uma foto fantasiado nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Torcedor do Chivas Guadalajara, Villagrán é um grande fã de futebol. No passado, o ator já declarou admiração por Pelé e admitiu que torceu pelo Brasil na Copa de 1970, quando a seleção conquistou o tricampeonato.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
carlos villagrán Futebol Inter Miami Messi
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV