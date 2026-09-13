Messi marca golaço em empate do Inter Miami pela MLS

O argentino Lionel Messi entrou em campo na noite deste sábado (12) e marcou um dos gols do empate do Inter Miami diante do Nashville, por 2 a 2, no Nu Stadium. A partida foi válida pela Major League Soccer e o camisa 10 anotou seu 19º tento na competição, se isolando na artilharia.

Com o resultado, a equipe de Messi mantém a segunda colocação da Conferência Leste do nacional. Mesmo assim, o time acende um sinal de alerta com o terceiro empate seguido. Nos últimos sete jogos, o Inter Miami venceu apenas um confronto e segue com dificuldades na reta final da primeira fase.

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O JOGO

Os visitantes começaram dando trabalho e abriram o placar com apenas quatro minutos de bola rolando. Após um belo lançamento de Andy Najar, o inglês Sam Surridge saiu cara a cara com o goleiro e não perdoou. A defesa do Inter Miami deixou muito espaço para o centroavante no lance.

Aos 19 minutos, o time da casa conseguiu empatar em cobrança de escanteio. Lionel Messi fez a cobrança fechada e o defensor Reed Baker-Whiting desviou contra a própria meta e matou o goleiro.

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No segundo tempo, o Inter Miami conseguiu chegar ao gol da virada em mais um lance de gênio do argentino. Aos 17 minutos, Rodrigo De Paul ajeitou para o astro na entrada da área, que bateu colocado, no canto direito do arqueiro. O camisa 10 balançou as redes 19 vezes na competição e segue em busca do milésimo gol na carreira.

Nos acréscimos da partida, novamente brilhou a estrela de Sam Surridge. O centroavante aproveitou o rebote do goleiro e mandou para o fundo das redes para deixar tudo igual em Miami.