Messi marca duas vezes pelo Inter Miami e chega a 936 gols na carreira

Lionel Messi deu mais dois passos em direção ao milésimo gol. O argentino marcou duas vezes na vitória do Inter Miami por 3 a 1 sobre o Atlanta United, neste sábado (17), no Mercedes-Benz Stadium, pela MLS, e chegou a 936 gols oficiais na carreira. Aos 39 anos, o camisa 10 está a 64 de alcançar a marca.

A contagem reúne os gols pelas equipes profissionais de Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami, além da seleção argentina. O clube catalão concentra a maior parte desse total, com 672. Messi também marcou 32 pelo PSG, 126 pela Argentina e, agora, 106 pela equipe americana.

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Em Atlanta, o protagonismo do argentino apareceu no segundo tempo. Germán Berterame havia aberto o placar aos 45 minutos da etapa inicial, após assistência de Luis Suárez. Depois do intervalo, Messi marcou aos 11 e aos 15 minutos, ambos em jogadas com participação de Berterame, e colocou os visitantes em vantagem de 3 a 0.

O Atlanta descontou apenas aos 44, com Fafà Picault, de pênalti. A reação tardia não ameaçou a vitória da equipe comandada por Cristian "Kily" González, que chegou ao terceiro triunfo consecutivo. Antes, o Inter Miami havia vencido o DC United por 4 a 0 e o New York City por 2 a 0.

Messi marcou quatro vezes nessa sequência: também havia feito dois gols diante do DC United, no primeiro compromisso pelo clube após a despedida da seleção argentina. Com os dois deste sábado, passou a somar 25 na atual edição da MLS, ampliando sua contagem na disputa pela artilharia.

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Já classificado para os playoffs, o Inter Miami chegou aos 55 pontos na Conferência Leste. A equipe volta a campo no próximo sábado (24), fora de casa, contra o New York Red Bulls, em mais uma oportunidade para Messi reduzir a distância até os mil gols.