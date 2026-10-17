Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Messi marca duas vezes pelo Inter Miami e chega a 936 gols na carreira

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Lionel Messi deu mais dois passos em direção ao milésimo gol. O argentino marcou duas vezes na vitória do Inter Miami por 3 a 1 sobre o Atlanta United, neste sábado (17), no Mercedes-Benz Stadium, pela MLS, e chegou a 936 gols oficiais na carreira. Aos 39 anos, o camisa 10 está a 64 de alcançar a marca.

A contagem reúne os gols pelas equipes profissionais de Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami, além da seleção argentina. O clube catalão concentra a maior parte desse total, com 672. Messi também marcou 32 pelo PSG, 126 pela Argentina e, agora, 106 pela equipe americana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em Atlanta, o protagonismo do argentino apareceu no segundo tempo. Germán Berterame havia aberto o placar aos 45 minutos da etapa inicial, após assistência de Luis Suárez. Depois do intervalo, Messi marcou aos 11 e aos 15 minutos, ambos em jogadas com participação de Berterame, e colocou os visitantes em vantagem de 3 a 0.

O Atlanta descontou apenas aos 44, com Fafà Picault, de pênalti. A reação tardia não ameaçou a vitória da equipe comandada por Cristian "Kily" González, que chegou ao terceiro triunfo consecutivo. Antes, o Inter Miami havia vencido o DC United por 4 a 0 e o New York City por 2 a 0.

Messi marcou quatro vezes nessa sequência: também havia feito dois gols diante do DC United, no primeiro compromisso pelo clube após a despedida da seleção argentina. Com os dois deste sábado, passou a somar 25 na atual edição da MLS, ampliando sua contagem na disputa pela artilharia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já classificado para os playoffs, o Inter Miami chegou aos 55 pontos na Conferência Leste. A equipe volta a campo no próximo sábado (24), fora de casa, contra o New York Red Bulls, em mais uma oportunidade para Messi reduzir a distância até os mil gols.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol Inter Miami Messi
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV