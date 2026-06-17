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SHOW DO ARGENTINO

Messi iguala Klose e é o jogador com mais gols na história das copas

Com três do craque, hermanos estrearam na Copa do Mundo fazendo 3 a 0 na Argélia em Kansas City

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 07:19:08 Editado em 17.06.2026, 07:19:03
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Messi iguala Klose e é o jogador com mais gols na história das copas
Autor Lionel Messi fez três gols contra a Argélia na estreia da Argentina na Copa do Mundo 2026 - Foto: Divulgação/AFA

Os atuais campeões iniciaram a busca pelo tetra da Copa do Mundo em noite histórica para Lionel Messi. Com três gols do craque, o chamado hat-trick, a Argentina venceu a Argélia por 3 a 0 nessa terça-feira (16), em Kansas City, pela abertura do Grupo J, que ainda tem Áustria e Jordânia.

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Convocado para a sexta Copa da carreira, assim como o goleiro mexicano Guillermo Ochoa e o o atacante português Cristiano Ronaldo, Messi foi o primeiro a ir a campo. Atleta com mais jogos em mundiais, agora com 27 presenças, o camisa 10 chegou a 16 gols no torneio e se igualou ao ex-centroavante alemão Miroslav Klose como maior artilheiro da história do evento entre os homens.

O triunfo ainda deu fim a um jejum incômodo para os argentinos. Nas duas ocasiões anteriores em que estrearam em uma Copa como detentores do título, os sul-americanos tinham sido derrotados. Em 1982, quatro anos depois da primeira conquista, os hermanos perderam da Bélgica na primeira rodada. Em 1990, o tropeço da seleção campeã em 1986 foi para Camarões. Agora, foi bem diferente.

Os argentinos, com três pontos, seguem nos Estados Unidos para a segunda rodada do Grupo J. Na próxima segunda-feira (22), às 14h (horário de Brasília), eles enfrentam a Áustria. Os argelinos, zerados, vão para o Canadá. Na terça-feira (23), a partir de meia-noite, eles encaram a Jordânia em Santa Clara, buscando a reabilitação.

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Noite de craque

Antes de o cronômetro marcar nove minutos, a rede já tinha balançado duas vezes em Kansas City, mas nenhuma valeu. Primeiro com Messi, aos cinco. Depois com o volante Fares Chaibi, aos sete. Os gols foram anulados por impedimentos milimétricos.

Aos 16, não teve detalhe ou marcador que parasse Messi. O camisa 10 foi lançado pelo volante Rodrigo de Paul pelo meio, carregou a bola até a meia-lua e chutou no ângulo esquerdo da meta defendida por Luca Zidane. O arqueiro, que é filho do ex-meia Zinedine Zidane, francês de ascendência argelina, encostou na bola, mas não conseguiu defender.

Era tudo que a Argentina esperava para cadenciar a velocidade do jogo e administrar a posse da bola, trocando passes com tranquilidade e paciência. Aos 30 minutos, Messi escapou de ser expulso após uma solada em Aïssa Mandi. O zagueiro cobrou a intervenção do árbitro de vídeo, mas nada foi marcado além da falta.

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A partida esteve sob total controle dos argentinos até os minutos finais do primeiro tempo, quando a Argélia conseguiu equilibrar as ações e teve em Chaibi o principal escape para assustar o goleiro Dibu Martínez. Faltou qualidade na finalização do time africano.

O segundo tempo foi o recital de Messi. Aos 14 minutos, o meia Alexis Mac Allister finalizou de longe e Zidane deu rebote nos pés do camisa 10, que aproveitou para marcar o segundo. Por fim, aos 30, o craque de 38 anos recebeu do atacante Nico González na entrada da área e chutou forte e rasteiro, no canto direito do goleiro, fechando o placar e colocando, mais uma vez, o nome na história.

Por Agência Brasil

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