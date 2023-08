Messi faz mais dois gol e empolga técnico do Inter Miami: 'As coisas estão mais fáceis'

Velho conhecido de Messi, com quem trabalhou no Barcelona e na Argentina, o técnico Tata Martino está em êxtase frente à oportunidade de treinar o astro argentino novamente, agora no Inter Miami. O atacante campeão do mundo balançou a rede duas vezes na noite de quarta-feira, durante vitória por 3 a 1 sobre o Orlando City, e chegou a cinco gols em três jogos, todos encerrados com vitórias. Antes da contratação, o Inter havia vencido apenas uma partida das últimas dez.

"Uma coisa que eu falei antes de a gente começar é que com ele as coisas mais difíceis se tornaram mais fácei", disse Martino depois do jogo, válido pela League Cup, torneio que reúne times das ligas de futebol do México e dos Estados Unidos. "Estamos falando de um jogador que, no mais alto nível competitivo, costuma marcar 40 gols por temporada", completou.

A euforia exalada pelo treinador não é um sintoma de surpresa. Para ele, era praticamente certo que ter Messi em seu time resultaria em uma evolução técnica rápida e intensa. "Não é ilógico pensar que ele marcou cinco gols em três partidas. Às vezes, eu me sinto incapaz de encontrar adjetivos melhores. Estamos falando simplesmente do melhor jogador do mundo. Ele tem feito isso por 17, 18 anos", afirmou.

O primeiro gol de Messi contra o Orlando City saiu ainda aos sete minutos, quando conseguiu invadir a área sem marcação para receber belo passe de Taylor, dominar no peito e mandar para a rede. O jogo foi para o intervalo empatado, pois Araujo marcou para os adversários, mas Martinez, de pênalti, colocou o Inter novamente em vantagem, antes de dar o passe para Messi fechar o placar.

A vitória também marcou a estreia do lateral-esquerdo Jordi Alba, que foi companheiro de Messi por muito tempo no Barcelona, assim como Busquets, outro integrante do elenco do Inter Miami. Com o resultado, o time comandado por Tata Martino avançou às oitavas de final da Leagues Cup e enfrentará o Dallas FC.