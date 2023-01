Messi é recebido com guarda de honra no PSG e ganha prêmio após título mundial

(via Agência Estado)

Lionel Messi voltou ao centro de treinamento do Paris Saint-Germain nesta quarta-feira e foi recebido com muita festa. Seus companheiros de time, membros da comissão técnica e funcionários do clube fizeram uma guarda de honra e aplaudiram o craque argentino que foi decisivo na conquista da Copa do Mundo com sua seleção.

O amigo Neymar era um dos mais empolgados. Messi também recebeu das mãos do diretor de futebol do PSG, Luís Campos, um prêmio pelo feito. O jogador estava em Rosário, sua cidade natal, aproveitando um período de folga após o Mundial do Catar. Ele foi bastante celebrado na Argentina e decidiu ficar perto da família. Com isso, não esteve em campo nos dois jogos do PSG após a Copa.

Neymar e Mbappé já retornaram ao time e entraram em campo. O brasileiro acabou expulso na vitória por 2 a 1 sobre o Strasbourg na última quarta-feira. Já no domingo, o PSG teve duelo direto pela liderança com o Lens e foi derrotado por 3 a 1.

Os parisienses seguem na primeira posição na tabela, com 44 pontos, agora com apenas quatro pontos de diferença para o vice Lens. Mbappé, com 13 gols, é o artilheiro da competição, enquanto Neymar vem logo atrás, com 11. A equipe da capital francesa volta a campo nesta sexta-feira às 17h contra o Chateauroux, fora de casa, pela primeira rodada da Copa da França.