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Messi é premiado na Espanha com prêmio Princesa das Astúrias dos Esportes

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 14:34:00 Editado em 03.06.2026, 14:43:52
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Lionel Messi foi anunciado nesta quarta-feira (3) como vencedor do Prêmio Princesa das Astúrias dos Esportes de 2026, uma das principais honrarias do mundo ibero-americano. A escolha foi feita por um júri reunido em Oviedo, na Espanha, que destacou tanto a carreira do argentino no futebol quanto sua atuação em projetos sociais voltados à infância.

Na justificativa da premiação, a comissão ressaltou a trajetória construída pelo camisa 10 ao longo de mais de duas décadas no esporte. O comunicado oficial cita o talento do jogador, sua regularidade em alto nível e a coleção de títulos conquistada ao longo da carreira, fatores que o transformaram em uma das principais referências da história do futebol.

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Além do desempenho dentro de campo, os jurados levaram em consideração o trabalho desenvolvido por meio da Fundação Leo Messi. A entidade apoia iniciativas ligadas à educação e ao acesso à saúde para crianças em situação de vulnerabilidade, atuação que foi destacada como um dos elementos que fortaleceram sua candidatura ao prêmio.

O texto divulgado pela fundação também menciona características associadas ao argentino ao longo de sua trajetória, como humildade, compromisso com o jogo coletivo e comportamento esportivo. Segundo o júri, esses aspectos contribuíram para que Messi conquistasse reconhecimento e respeito além dos resultados obtidos nos gramados.

Aos 38 anos, o atacante segue em atividade pelo Inter Miami e se prepara para disputar a Copa do Mundo de 2026, que será a sexta de sua carreira. Revelado pelo Barcelona, clube onde construiu a maior parte de sua história, o argentino também atuou pelo Paris Saint-Germain antes de se transferir para os Estados Unidos.

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Criado em 1981, o Prêmio Princesa das Astúrias reconhece anualmente personalidades e instituições de destaque em diferentes áreas. Nesta edição, Messi foi escolhido entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades. A cerimônia de entrega ocorrerá em outubro, em Oviedo, com a presença da princesa Leonor, herdeira do trono espanhol, além do rei Felipe VI e da rainha Letizia.

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