Messi é cortado da lista do PSG para jogo com o Troyes pelo Campeonato Francês

Com uma lista contando com vários jogadores jovens, o Paris Saint-Germain divulgou neste sábado a relação de atletas para a partida com o Troyes, agendada para domingo, pelo Campeonato Francês. Lionel Messi, que na sexta-feira enviou uma mensagem de desculpas por ter viajado para a Arábia Saudita por causa de compromissos publicitários, ficou de fora.

O clube não deu nenhuma explicação sobre a ausência do atleta. De acordo com a imprensa francesa, Messi cumpre suspensão de duas semanas e a tendência é que as duas partes cheguem logo a um acordo para o fim da relação.

A punição chega em um momento em que o time francês perde fôlego na liderança da competição. A equipe vem de uma derrota para o Lorient por 3 a 1 e tem cinco pontos de vantagem para o segundo colocado (75 a 70), o Olympique de Marselha.

Além de relacionar várias promessas reveladas pelo clube, o técnico Christophe Galtier incluiu na lista também medalhões como Sergio Ramos, Donnarumma e o brasileiro Marquinhos para tentar buscar uma vitória a fim de evitar uma aproximação maior do vice-líder da competição nesta reta final.

Caso o PSG mantenha a punição de duas semanas ao atleta, o argentino também ficará ausente do confronto com o Ajaccio, que acontece no próximo sábado. Assim, seu retorno aconteceria somente no dia 21 deste mês, diante do Auxerre, pela penúltima rodada do Campeonato Francês.

Neste histórico recente de desencontros entre diretoria e jogador, Messi tentou se justificar da ausência ao treino do dia 1º de maio com um pedido de desculpas por meio de uma postagem em sua conta no Instagram. Na mensagem, ele informa que já havia adiado a ida à Arábia Saudita diversas vezes e não poderia mais cancelar sua viagem. Por fim, pediu desculpas aos companheiros e ao clube.