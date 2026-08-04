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Messi doa 80 mil euros para ajudar na reconstrução de áreas atingidas por incêndios na Espanha

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 11:30:00 Editado em 04.08.2026, 11:42:04
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Acostumado a lances de genialidade com a bola nos pés, o craque argentino Lionel Messi voltou a desequilibrar. A diferença, no entanto, é que desta vez, ele fez um golaço, fora dos campos. O camisa 10 fez uma doação de 80 mil euros (algo em torno de R$ 466 mil) para ajudar na reconstrução de áreas atingidas na Espanha por incêndios.

A ajuda foi noticiada nesta terça-feira pela presidente da comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que fez o agradecimento pelas redes sociais. "Quero agradecer-lhe e dizer que os madrilenos esperam recebê-lo em breve para dar-lhe o aplauso que merece".

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O governo da Espanha chegou a declarar estado de emergência nacional devido aos incêndios florestais. Em Madri, pelo menos 63 mil pessoas foram retiradas ou receberam ordens para permanecer em casa diante do cenário de tensão.

As ondas de calor recorde na Europa estão deixando áreas de vegetação ressecadas e forçando centenas de milhares de pessoas a deixarem suas casas. França e Espanha foram atingidos de forma severa. Grandes focos de fogo, agora controlados, apareceram nas redondezas de Bordeaux e Madrid.

Lionel Messi passou grande parte de sua carreira atuando no futebol espanhol e tem uma grande identificação com o país europeu. Ídolo do Barcelona, o jogador de 39 anos atualmente defende o Inter Miami e atua no futebol dos Estados Unidos.

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