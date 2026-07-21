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Messi desembarca na Argentina com a família para descansar após 'amargar' o vice da Copa

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 10:17:00 Editado em 21.07.2026, 10:23:51
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O craque Lionel Messi, capitão da seleção argentina vice-campeã da Copa do Mundo, desembarcou na manhã desta terça-feira em Rosário, sua cidade natal, para passar alguns dias descansando após perder a final do Mundial para a Espanha.

O avião particular do jogador pousou de Fort Lauderdale às 6h27 no terminal Fisherton. Muitos fãs o aguardavam com cartazes e bandeiras, embora Messi não tenha aparecido. O meia-atacante viajou com sua esposa, Antonela Roccuzzo, e seus três filhos, que o acompanharam durante todo o torneio na América do Norte. Seu pai, Jorge Messi, de 68 anos, que se recuperou de um problema de saúde, o esperava em Rosário.

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Alguns fãs foram ao aeroporto às 3h30 da manhã na tentativa de ver o astro. Duas meninas vestidas com a camisa da seleção argentina exibiam faixas e cartazes com mensagens de boas-vindas. Um deles tinha a seguinte inscrição: "Messi: Você é uma lenda. Obrigado por trazer alegria aos nossos corações. Um país inteiro te ama". Quinze dos 26 jogadores da seleção argentina, comandada pelo técnico Lionel Scaloni, chegaram na segunda-feira em um voo fretado a Ezeiza, o aeroporto que serve Buenos Aires.

Espera-se que Lionel Messi passe alguns dias descansando em sua cidade natal. Seu time, o Inter Miami, está atualmente disputando a MLS nos Estados Unidos. Estima-se que o camisa 10 se junte ao restante do elenco no final deste mês ou no início de agosto.

O ex-jogador do Barcelona não comentou publicamente sobre seu futuro na seleção. A Argentina tem jogos marcados entre 21 de setembro e 6 de outubro, em uma data internacional da Fifa.

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A seleção sul-americana, que defendia o título, perdeu por 1 a 0 para a Espanha no domingo, na final da Copa do Mundo, em East Rutherford, Nova Jersey. O gol da Espanha foi marcado por Ferran Torres na prorrogação.

Messi fez história ao chegar à sua terceira final de Copa do Mundo como titular, tendo participado anteriormente da seleção argentina em 2014, contra a Alemanha, e em 2022, contra a França. Ele também terminou em segundo lugar na artilharia desta última edição, com oito gols, atrás dos 10 de Kylian Mbappé.

Mbappé lidera a lista de artilheiros da Copa do Mundo com 22 gols. O argentino, camisa 10, está em segundo lugar com 21.

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