Messi dá dois passes para gols e evita derrota do Inter Miami na estreia no campeonato dos EUA

Eleito o melhor jogador da última temporada da Major League Soccer (MLS), mas ainda em busca do seu primeiro título nacional nos Estados Unidos, o atacante Lionel Messi ajudou sua equipe a escapar da derrota na estreia da competição.

O argentino deu o passe para Telasco Segovia, que havia substituído Luis Suárez, marcar o gol de empate do Inter Miami por 2 a 2 com o New York City, neste sábado, em Fort Lauderdale, na Flórida, nos acréscimos da partida. Antes, ainda aos 5 minutos, ele havia feito a assistência para o conterrâneo Toto Avilés inaugurar o placar para o time da casa.

A expulsão do próprio Avilés, aos 23 minutos, porém, prejudicou a equipe do técnico Javier Mascherano. Os visitantes aproveitaram a vantagem numérica e viraram o placar. Ilenic, três minutos depois do cartão vermelho, empatou a partida. No segundo tempo, aos 10 minutos, Alonso Martínez se beneficiou de um passe errado de Jordi Alba para colocar o New York City à frente.

Além dos passes decisivos para os companheiros, Messi esbanjou fôlego aos 37 anos. Ele atuou os 90 minutos e mais 15 de acréscimos apenas 72 horas depois de marcar o gol da vitória da equipe da Flórida sobre o Sporting Kansas City pela primeira rodada da Copa dos Campeões da Concacaf.

"Ele é como uma criança jogando, e não quer perder", comentou Mascherano, contratado pelo Inter Miami em novembro passado, após a saída de Tata Martino. "Precisamos mantê-lo com esse espírito porque não é apenas o que ele faz em campo, é o que ele traduz para seus companheiros de equipe e tudo o que ele faz com seus 37 anos", acrescentou.

O Inter Miami chega à nova temporada cercado de expectativas depois de terminar no topo da Conferência Leste no ano passado e vencer o Supporters Shield antes de ser surpreendentemente eliminado pelo Atlanta United na primeira rodada dos playoffs da MLS.