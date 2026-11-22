Lionel Messi se envolveu em uma confusão durante a derrota do Inter Miami por 3 a 0 para o Columbus Crew, neste sábado, pelas quartas de final da Conferência Leste da MLS. Nos acréscimos do primeiro tempo, o camisa 10 acertou uma bolada no rosto de Gonzalo Tapia, ex-atacante do São Paulo, após um desentendimento durante uma cobrança de lateral.

Messi se preparava para cobrar o lateral quando Tapia tentou atrapalhar a reposição. Irritado com a atitude do adversário, o argentino arremessou a bola contra o rosto do jogador chileno. A arbitragem puniu o craque com cartão amarelo pelo lance.

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Tapia, inclusive, foi um dos destaques da partida. O atacante abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, e voltou a marcar na etapa final. Entre os dois gols, Habroune ampliou para o Columbus Crew.

A situação do Inter Miami ficou ainda mais complicada com a expulsão de Gonzalo Luján, aos 36 minutos do primeiro tempo. O defensor recebeu o segundo cartão amarelo e deixou a equipe com um jogador a menos.

O Inter Miami terminou a fase regular na segunda colocação da Conferência Leste, com 60 pontos, enquanto o Columbus Crew avançou aos playoffs na sétima posição, com 47. O confronto pelas quartas de final é disputado em uma série melhor de três jogos. Com a vitória, o Columbus precisa de mais um triunfo, agora em casa, para garantir a classificação.