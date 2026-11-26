O astro argentino Lionel Messi vai desfilar o seu futebol em gramados argentinos no dia 20 de dezembro. O camisa 10 do Inter Miami confirmou nesta quinta-feira a sua participação no jogo de despedida de Carlos Tevez. O duelo está programado para o dia 20 de dezembro e vai ser realizado no icônico estádio de La Bombonera.

O jogo com caráter festivo marca o retorno do craque a Buenos Aires em menos de três meses. No dia 6 de outubro, contra a frágil seleção de Benin, o astro oficializou o fim de seu ciclo com a camisa da seleção nacional com uma vitória de 3 a 0.

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O encontro promete ser uma grande festa para o jogador que teve uma passagem marcante pelo Corinthians entre os anos de 2005 e 2006. O amistoso terá como atrações uma equipe com ídolos do Boca Juniors enquanto o adversário vai ser formado por amigos de Carlitos.

Na lista, nomes consagrados como os ex-goleiros Buffon e Vander Sar, o ex-atacante Agüero, e os ex-defensores Rio Ferdinand e Patrice Evra vão estar em campo. Riquelme, atual presidente do Boca Juniors, também confirmou presença.

Cristiano Ronaldo, atualmente no Al-Nassr, e companheiro de Tévez no Manchester United por duas temporadas, ainda não garantiu sua participação. No entanto, existe uma expectativa de o português também abrilhantar a festa.

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Na galeria dos ídolos do time argentino, Tevez conquistou 11 títulos e tem profunda identificação com a torcida. Ele marcou 94 gols em 279 partidas e, entre os seus troféus mais importantes, estão a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2003.