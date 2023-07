Messi cita fator sorte em 1º gol pelo Inter Miami e afirma: Estou feliz

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por

Messi resolveu fazer uso da modéstia após fazer o primeiro gol pelo Inter Miami e levar o time à vitória por 2 a 1 sobre o Cruz Azul, nesta sexta-feira, no DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale, pela primeira rodada da Leagues Cup. O craque argentino afirmou que o belo gol de falta foi um golpe de sorte.

"Me restou justo a última. Tentei, como sempre faço, e tive a sorte que passou, que foi para o gol e que o goleiro não chegou. É uma alegria enorme. Apesar de ser outro campeonato, é uma vitória importante para conseguir confiança", disse.

Sorte, ou não, Messi já provou em outras oportunidades que é especialista no quesito. O argentino fez o seu gol de número 63 de falta na carreira. Seu melhor aproveitamento foi no Barcelona, onde balançou as redes em 50 oportunidades.

Messi aproveitou também para destacar a proximidade com a família."Estamos muito felizes por ter escolhido este lugar com minha família. Espero que tudo continue assim e que a torcida siga nos acompanhando ao longo do ano. Para nós é muito importante", afirmou.

Por fim, o argentino dedicou a vitória ao seu companheiro de equipe, Ian Fray, que deixou o campo lesionado. "Quero dedicar essa vitória ao Fray. Vem de duas lesões graves. Muita força. Ele vai se recuperar".