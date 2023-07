Messi assina contrato com Inter Miami e se diz animado para 'viver futebol de outra maneira'

Lionel Messi assinou seu contrato até 2025 com a Inter Miami, neste sábado, e foi formalizado como reforço do ambicioso clube americano. Após primeiro contato com os torcedores, o argentino relembrou a tentativa frustrada de retornar ao Barcelona e afirmou ter aceitado o convite para jogar nos Estados Unidos para "viver o futebol de outra maneira".

"Depois de vencer a Copa do Mundo e não poder voltar ao Barcelona, foi a minha vez de ir para a liga dos Estados Unidos para viver o futebol de outra maneira. Estou muito animado para começar esta próxima etapa da minha carreira no Inter Miami e nos Estados Unidos. Esta é uma oportunidade fantástica e juntos continuaremos a construir este belo projeto. A ideia é alcançar os objetivos que traçamos, e estou muito ansioso para começar a ajudar aqui na minha nova casa", disse o argentino em um comunicado divulgado nas redes sociais".

Messi já esteve nas dependências do Inter Miami, realizou exames médicos e pousou para as fotos que antecedem as ações de marketing do clube. "Estamos muito felizes que o maior jogador do mundo tenha escolhido o Inter Miami e a Major League Soccer, e sua decisão é uma prova do ímpeto e da energia por trás de nossa liga e nosso esporte na América do Norte.Não temos dúvidas de que Lionel mostrará ao mundo que a MLS pode ser uma liga de escolha para os melhores jogadores do jogo",disse Don Garber, comissário da MLS.

O argentino será apresentado em grande estilo no estádio DRV PNK, em um evento chamado de The Unveil (A Revelação), que também oferecerá um show musical para os 18 mil torcedores. O evento poderá ser acompanhado pela Apple TV+ e acontecerá paralelamente à final da Copa Ouro da Concacaf, que será disputada em Los Angeles, na outra costa americana.

Para segunda-feira, o clube de Miami convocou os jornalistas para uma "importante coletiva de imprensa", à qual Messi deve comparecer junto com os donos da franquia. Entre eles estará o inglês David Beckham, cuja chegada ao LA Galaxy em 2007 era a contratação mais impactante da história da MLS. O craque argentino mudou isso. Não está descartada a possibilidade de Messi seguir os passos do ex-meio-campista e também ser investidor do clube.

"Dez anos atrás, quando comecei minha jornada para construir um novo time em Miami, disse que sonhava em trazer os maiores jogadores do mundo para esta cidade incrível. Jogadores que compartilhavam a ambição que eu tinha quando juntou-se ao LA Galaxy para ajudar no crescimento do futebol nos EUA e para construir um legado para a próxima geração neste esporte que tanto amamos.Hoje esse sonho se tornou realidade", afirmou Beckham.

A tão esperada estreia vai ocorrer no dia 21 de julho, contra o Cruz Azul, no primeiro jogo do Inter Miami na Copa das Ligas, torneio em que todas as equipes da MLS e do Campeonato Mexicano vão disputar durante um mês.