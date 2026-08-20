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Messi anota um gol pela primeira vez desde a morte do pai e faz homenagem na comemoração

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O argentino Lionel Messi viveu uma noite especial nesta quarta-feira, no empate do Inter Miami por 2 a 2 com o Philadelphia Union. Isso porque o camisa 10 marcou o seu primeiro gol desde a morte de seu pai. Com uma atuação decisiva, ele aproveitou a comemoração para fazer uma última homenagem apontando o dedo para o céu da Filadélfia.

O lance mais especial da partida aconteceu aos 26 minutos, quando o habilidoso meia cortou para dentro da área com o pé esquerdo e chutou colocado no canto. Foi a primeira vez que ele estufou a rede desde que retornou aos gramados após a morte de seu pai, Jorge.

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O argentino tem 13 gols e nove assistências em 17 jogos na MLS nesta temporada. Contra o Union, ele soma seis gols e quatro passes para gol em seis partidas em todas as competições.

Jorge Messi, pai e empresário do meio-campista, morreu aos 68 anos no dia 8 de agosto em Rosário, na Argentina. Após essa data, Messi entrou em campo em três oportunidades pelo Inter Miami, mas acabou passando em branco.

Na partida desta quarta-feira, o craque do Inter Miami também foi decisivo ao dar a assistência para o gol de Daniel Pinter. Apesar da homenagem feita pelo craque argentino, a partida teve seus momentos de tensão. Yannick Bright, do Inter Miami, e Quinn Sullivan, Philadelphia Union, discutiram no fim da partida e receberam cartão vermelho.

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Futebol GOL homenagem Messi morte do pai
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