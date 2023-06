Messi afirma que não vai jogar a Copa do Mundo de 2026: Gostaria de estar lá para assistir

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

O atacante argentino Lionel Messi afirmou nesta terça-feira que não acredita em sua participação na Copa do Mundo de 2026, que será disputada no México, Canadá e Estados Unidos, país para o qual o craque se transferiu na última semana. Ele atuará no Inter Miami.

Messi conduziu a seleção argentina ao terceiro título mundial em dezembro, no Catar. Naquele momento, o argentino já havia manifestado que não tinha expectativa de defender seu país na Copa de 2026. Em entrevista ao jornal chinês Titan Sports, Messi reforçou sua posição.

"Já disse algumas vezes. Acho que não (sobre jogar a Copa de 2026), e agora vou ver como as coisas acontecem, mas, a princípio, acho que não chego ao próximo Mundial. Depois de conquistar a Copa que me faltava, estou satisfeito e agradecido pela minha carreira", afirmou Messi.

Messi está na China à serviço da seleção argentina, que realizará amistosos nos próximos dias. Nesta quinta-feira, às 9h (horário de Brasília), os campeões mundiais duelam com a Austrália, em Pequim. Depois, o time viaja para a Indonésia, onde mede forças com a seleção local, na capital Jacarta, segunda-feira, às 9h30.

Após deixar o Paris Saint-Germain, clube que defendeu em duas temporadas, Messi foi cobiçado por clubes sauditas, mas preferiu acertar sua ida para o Inter Miami, último colocado da Conferência Leste da MLS, a liga americana de futebol.

Messi afirma querer fugir dos holofotes aos 35 anos e se dedicar mais à família. O craque é casado com Antonela Roccuzzo e juntos têm três filhos: Thiago, de 10 anos, Mateo, de sete, e Ciro, de cinco.