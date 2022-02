Mesmo sem titulares, Atlético-MG goleia Uberlândia fora de casa

Da Redação

Mesmo poupando boa parte dos titulares, o Atlético-MG não teve dificuldades para vencer a segunda partida seguida no Campeonato Mineiro. Nesta quarta-feira à noite, no Parque do Sabiá, imprimiu forte ritmo e fez 4 a 0 no Uberlândia. O atacante Ademir, destaque da última temporada pelo América-MG, incendiou a partida ao entrar na segunda etapa e, de cabeça, fez o primeiro gol com a camisa do novo clube, dando mostras de que poderá ser uma boa opção no ataque para a temporada.

O time segue invicto no Estadual e agora soma sete pontos, à espera do resultado do clássico entre América e Cruzeiro para saber se assume a liderança. O Uberlândia permanece com três, em posição intermediária.

A vitória foi pavimentada com poucos minutos de jogo, ainda sob forte chuva. Aos 2 minutos, Guga fez belíssimo lançamento para Fábio Gomes. O centroavante cruzou na medida para Sasha bater firme para as redes. Aos 10, Borrero sofreu pênalti e Arana converteu com categoria, no canto esquerdo do goleiro.

A folga no placar não diminuiu o ímpeto da equipe, que perdeu diversas oportunidades de ir para o vestiário já com uma goleada. O Uberlândia concluiu apenas duas vezes, já no fim.

O descanso no intervalo serviu para o Atlético recuperar as energias e, novamente marcando sob pressão no campo de ataque, voltar a marcar rapidamente. O goleiro Roballo fez duas defesas em cabeceios no mesmo lance, mas a bola sobrou livre para Fábio Gomes concluir.

Com o resultado favorável, o técnico atleticano colocou mais garotos e fez testes com improvisações. Ademir, já em campo desde o início do segundo tempo, foi o principal destaque. O ex-jogador do América-MG puxou bons contra-ataques, finalizou diversas vez com perigo, e sofreu um pênalti, desperdiçado por Echaporâ. No fim, foi premiado pelos belos 45 minutos em campo e concluiu, de cabeça, cruzamento de Guga.

Na quarta rodada, o Atlético enfrenta a Patrocinense, 11h, domingo, no Mineirão. Às 16h, o Uberlândia encara o URT, fora.