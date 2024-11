Mesmo com desfalques, Arteta cobra superação do Arsenal contra Liverpool: 'Temos de reagir'

"Não podemos sentir pena de nós mesmos". Foi com esse pensamento que o técnico Mikel Arteta comandou a coletiva desta sexta-feira comentando sobre o espírito do Arsenal para o confronto deste domingo com o Liverpool, pelo Campeonato Inglês.

Longe da possibilidade de poder contar com a força máxima, o treinador disse que trabalhou durante a semana para montar uma equipe competitiva em busca de obter um bom resultado.

"Tenho que me preparar para os cenários. Quando se trata de reagir, não podemos ficar fragilizados. Enfrentamos a situação. Somos um time, sabemos das nossas qualidades e como podemos ser difíceis de ser superados pelos nossos adversários", afirmou.

A lista de baixas para o duelo é significativa. O zagueiro William Saiba cumpre suspensão. Além dele, o Arsenal tem mais três atletas entregues ao departamento médico: o atacante Bukayo Saka (posterior da coxa), o defensor Jurriën Timber (fadiga muscular) e o beque Ricardo Calafiori (dores no joelho). Soma-se a esta lista, ainda mais dois nomes que também não reúnem condições de atuar: Martin Odegaard (recuperação de lesão no tornozelo) e Takehiro Tomiyasu (contusão no joelho).

"Confesso a vocês que ainda não tenho o time que vai entrar em campo na cabeça. Haverá muitas possibilidades e terei de fazer as minhas escolhas", afirmou o treinador que observa nas dificuldades uma chance de crescimento.

O clássico de domingo marca o encontro do líder contra o terceiro colocado. Com 17 pontos, o Arsenal tem três a menos que o Liverpool. Mandante na partida, a equipe de Mikel Arteta conta com o apoio dos torcedores: "Precisamos demais da multidão no domingo", afirmou o treinador.