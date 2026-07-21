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PÓS COPA

Mesmo após queda nas oitavas, Brasil entra no Top 5 do ranking da Fifa

Comandada por Carlo Ancelotti, equipe nacional inicia novo ciclo para a Copa de 2030 de olho em amistosos contra a Austrália

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 16:12:43 Editado em 21.07.2026, 16:12:34
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Mesmo após queda nas oitavas, Brasil entra no Top 5 do ranking da Fifa
Autor Carlo Ancelotti, técnico da Selação Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A primeira atualização do ranking da Fifa após o encerramento da Copa do Mundo de 2026 trouxe mudanças expressivas no topo do futebol mundial. A Espanha assumiu a liderança da classificação com 1.995,88 pontos após conquistar o título mundial sobre a Argentina por 1 a 0 na prorrogação. Com o vice-campeonato, os argentinos deixaram a ponta que ocupavam desde junho e caíram para o segundo lugar, somando 1.970,30 pontos.

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Apesar da eliminação precoce nas oitavas de final contra a Noruega por 2 a 1, a Seleção Brasileira encerrou a competição em posição superior à de seu início. O Brasil subiu para o quinto lugar na tabela mundial e se estabeleceu entre as cinco melhores seleções do planeta. O avanço da equipe comandada por Carlo Ancelotti ocorreu em razão da queda de Portugal, que perdeu duas posições após também se despedir do torneio nas oitavas.

À frente do Brasil na lista aparecem apenas Espanha, Argentina, França e Inglaterra. Logo atrás da seleção brasileira, Marrocos garantiu a sexta colocação, marca inédita que se tornou a melhor posição da história do país no ranking. O grupo dos dez primeiros segue com Portugal em sétimo, a Bélgica em oitavo após ultrapassar a Holanda, agora em nono, e o México, que subiu quatro posições para ocupar o décimo lugar e tirar a Alemanha do Top 10.

Entre os outros destaques da lista, a Noruega, carrasca do Brasil no Mundial, ganhou 12 posições e subiu para o 19º lugar, seu melhor desempenho desde 2011. Por outro lado, a Tunísia registrou o maior recuo da atualização ao despencar para a 57ª colocação.

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Com o encerramento do ciclo de 2026, a Seleção Brasileira já direciona seu foco para a preparação do Mundial de 2030, que será disputado em seis países: Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Uruguai e Paraguai. Os primeiros compromissos do novo período acontecem na janela internacional entre 24 de setembro e 6 de outubro, com dois amistosos confirmados contra a Austrália em solo australiano. O primeiro duelo será no dia 25 de setembro, em Townsville, e o segundo em 29 de setembro, na cidade de Brisbane

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