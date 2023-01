Mesmo após 3ª vitória seguida, Hélio dos Anjos cobra melhora na Ponte Preta

(via Agência Estado)

Três jogos e três vitórias. Esse é o retrospecto da Ponte Preta nas primeiras rodadas da Série A2 do Campeonato Paulista. O último resultado positivo veio no sábado, sob um forte calor, com o time campineiro visitando e vencendo o XV de Piracicaba, por 2 a 1, no estádio Barão de Serra Negra. Mesmo assim, Hélio dos Anjos cobra melhora.

Se engana, porém, quem pensa que a Ponte Preta teve vida fácil, tanto que o técnico Hélio dos Anjos disse que o time, como um todo, tem muito a evoluir na busca pelos objetivos dentro do estadual.

"Foi uma vitória altamente positiva, envolvia muita coisa aqui. É só ver o tanto de tempo que a Ponte não ganhava aqui (desde 1986, em jogos por competições). O calor de jogar às 11h, num verão de um país tropical como o nosso é desumano. Mas temos que entender. É o preço que se paga de jogar a Série A2. Se a A2 está aí para a Ponte disputar, é esse pensamento de ganhar os jogos que temos de ter", ressaltou.

O comandante também fez questão de agradecer à torcida que levou 1.750 pessoas à Piracicaba - cidade há cerca de 72 km. "Estamos sentindo, mais do que nunca, a força verdadeira da torcida da Ponte. Mas, ainda precisamos melhorar, não estou completamente satisfeito. Vamos seguir trabalhando, com alguns detalhes para crescer. As três vitórias seguidas nos dão motivação e inspiração para seguir trabalhando", concluiu.

Atualmente, a Ponte Preta divide a primeira colocação da Série A2 do Paulista com a Portuguesa Santista, que também venceu os três jogos disputados até aqui. O próximo desafio do time campineiro será na próxima quarta-feira, quando recebe o Monte Azul, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 19h.