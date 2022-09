Merentiel mostra alívio após desencantar e coloca dúvida na cabeça de Abel

Ricardo Magatti (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Quando fez sua estreia pelo Palmeiras no fim de junho, contra o América Mineiro Miguel Merentiel foi discreto. Depois daquela partida, o uruguaio nunca mais foi titular e só tinha jogado mais dez minutos na partida seguinte. O panorama mudou neste sábado. Em Bragança Paulista, o atacante entrou no segundo tempo e marcou o gol de empate com o Red Bull Bragantino.

continua após publicidade .

A comemoração foi efusiva. Ele festejou com raiva, chutando a placa. Foi, segundo as próprias palavras do jogador uruguaio de 26 anos uma espécie de desafogo. "É um desabafo quando você faz um gol após bastante tempo. Agora vamos seguir trabalhando e melhorando para a equipe, ajudando como posso", afirmou o atacante.

Abel Ferreira, que havia preterido Merentiel nas últimas partidas, apostou no uruguaio e foi recompensado. O treinador havia dito que o atleta estava tímido. Ao que parece, ele, agora, está solto.

continua após publicidade .

E sua atuação coloca uma dúvida na mente do treinador em relação ao comando de ataque. Quando Rony não jogar, ou for utilizado como ponta, quem vai ser o centroavante? Merentiel, agora confiante, ou "Flaco" López? O argentino teve um início positivo ao desencantar em sua segunda partida como titular, mas seu desempenho caiu nas últimas partidas, incluindo a deste sábado contra o Bragantino.

"Merentiel chegou, se preparou. Temos que dar tempo. Ele sabe que confiamos nele. Entrou para ajudar e foi o que fez. Um grande gol, um grande passe do Luan", limitou-se a dizer Abel, destacando a assistência perfeita de Luan para o uruguaio dominar na coxa e concluir com força, sem deixar a bola cair.

"Vinha trabalhando muito para ter minutos. Hoje pude entrar e marcar. O importante era ganhar, buscamos até o final. Para nós, o importante são os três pontos. Temos que trabalhar e melhorar", ressaltou Merentiel.

Seu gol ajudou o Palmeiras a se manter invicto como visitante no Brasileirão e a garantir um ponto importante ao líder do Brasileirão, que soma 51 pontos, oito a mais em relação ao Flamengo, vice-líder que pode reduzir a diferença para cinco se ganhar do Ceará neste domingo.