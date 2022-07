Mercedes revela conserto de carro de Hamilton em 3h30 após batida em treino

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O diretor técnico da Mercedes, Mike Elliott, revelou que a equipe levou apenas três horas e meia para consertar o carro de Lewis Hamilton depois que sofreu um acidente durante a classificação para o GP da Áustria. O sete vezes campeão mundial ainda conseguiu o terceiro lugar no grid de largada.

continua após publicidade .

"Há uma enorme quantidade de trabalho para preparar esses carros e, no caso de Lewis, ele causou muitos danos ao chassi, danos que não conseguimos consertar em campo. Tivemos que construir o carro dele do zero no sábado de manhã", disse Elliott.

"Então, aquele carro teve que ser construído do nada, encaixando o motor, a caixa de câmbio, toda a suspensão, todo o tipo de sistema de carro que prende o chassi, tudo teve que ser colocado no lugar e os mecânicos conseguiram fazer isso. Em três horas e meia na manhã de sábado, o que é uma conquista incrível, e todo o crédito é deles", continuou o diretor.

continua após publicidade .

"E a vantagem de entrar no TL2 é que você pode realmente ter certeza de que a configuração do carro de Lewis estava certa, que o equilíbrio estava certo e que ele estava feliz com o carro a tempo para o Sprint", prosseguiu Elliott.

"Enquanto queremos lutar na frente, queremos ser o carro mais rápido possível em circuitos como este, acho que é um bom resultado para nós e mostra que as partes que estamos trazendo para o carro estão começando a dar o passo à frente que queremos, e espero que possamos continuar dando esses passos e nos colocarmos em uma posição em que possamos competir na frente em todas as corridas", concluiu.

A Mercedes segue para o GP da França, dia 24, em Paul Ricard, confiante de que com a superfície lisa e as longas retas so circuito a deixem com chance de desafiar Red Bull e Ferrari.