Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Mercedes garante título de Construtores da F-1 em Interlagos e iguala Williams

Escrito por Gustavo Faldon (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Depois de quatro anos, a Mercedes volta a dominar a Fórmula 1 com mais um título do Mundial de Construtores. A confirmação veio após o GP de São Paulo, em Interlagos, neste domingo, 8.

A Mercedes, já campeã entre os pilotos com Kimi Antonelli, entrou na pista precisando fazer apenas três pontos a mais do que a Ferrari, única equipe que podia desbancar os alemães pelo título com quatro rodadas para o fim do campeonato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com Russell em 4º e o 5º lugar de Antonelli na corrida deste domingo, a Mercedes somou 22 pontos e chegou a 652 no ano. A Ferrari ficou com oito pontos após Leclerc chegar em 7º e Hamilton em 9º, chegando a 512 com três etapas (Las Vegas, Catar e Abu Dabi) restando para o fim do campeonato.

Esse é o nono título de Construtores da Mercedes, igualando a Williams como terceira maior vencedora da história da Fórmula 1, atrás apenas de McLaren (10) e Ferrari (16).

A Mercedes voltou para a Fórmula 1 em 2010 e em 16 anos ganhou 9 títulos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
FÓRMULA 1 GP de São Paulo MERCEDES MUndial de Construtores
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV