Mercedes é multada por R$ 53 mil por violação no GP da Espanha

Nem tudo foi festa para a Mercedes, que colocou seus dois pilotos no pódio no GP da Espanha neste domingo. Lewis Hamilton ficou em segundo lugar, logo à frente de George Russel. No entanto, a escuderia precisou dar explicação a FIA por causa da violação das regras do parque fechado. Os assistentes dos pilotos da equipe foram flagrados dentro do parque fechado, o que rendeu para a equipe uma multa de R$ 53 mil.

"Os comissários receberam um relatório do Delegado de Mídia, que foi posteriormente confirmado por evidências de vídeo, de que os fisiologistas/assistentes dos pilotos dos carros #44 e #63 entraram no parc fermé em violação do Procedimento de Entrevista Pós-Corrida e Cerimônia de Pódio que foi publicado antes da corrida pela condução ordenada do evento", disse a FIA em comunicado.

Apesar da multa, os pilotos mantiveram suas posições no grid, não afetando o pódio conquistado por Hamilton e Russel, que tiveram um desempenho surpreendente neste domingo.

"O Artigo 9.15.1 do Código Desportivo Internacional da FIA coloca a responsabilidade pelos atos por parte de qualquer pessoa que preste um serviço, no competidor a quem o serviço é prestado. Os competidores são lembrados de que têm o direito de recorrer de certas decisões dos comissários, de acordo com o Artigo 15 do Código Esportivo Internacional da FIA e o Capítulo 4 das Regras Judiciais e Disciplinares da FIA, dentro dos prazos aplicáveis", completa a nota.

Com o segundo lugar, Hamilton chegou aos 87 pontos, na quarta posição do torneio de pilotos. Já Russel ficou com 65, em quinto. Max Verstappen é o líder com 170. Os pilotos voltarão às pistas no GP do Canadá. A largada será no domingo (18), às 15h (horário de Brasília), no circuito Gilles Villeneuve.