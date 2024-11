Mercado volta ao Brasil para realizar tratamento e Vitão fica fora de treino do Inter

O Internacional se reapresentou nesta segunda-feira no Centro de Treinamento Parque Gigante com novidades, a principal delas o zagueiro Mercado, que retornou a Porto Alegre para cumprir o cronograma de recuperação após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele fez a cirurgia em Buenos Aires, mas resolveu se juntar ao grupo nesta reta final de Brasileirão.

continua após publicidade

Mercado vai dar início a fisioterapia ao lado do departamento médico do clube. O zagueiro deve também acompanhar os jogadores durante as partidas em Porto Alegre. A figura do defensor já foi destacada, inclusive, pelo técnico Roger Machado. "Ele é um dos nossos guerreiros, vive nesse ambiente, tudo que estamos vivendo é dele também", afirmou o comandante.

O zagueiro tem vínculo com o Inter até o final do ano, mas tudo indica que terá o contrato prorrogado até por causa da lesão, além da importância do defensor para o grupo. O prazo de recuperação deste tipo de lesão é de nove meses. Neste ano, ele defendeu o time colorado em 32 oportunidades e marcou um gol.

continua após publicidade

Além de Mercado, o volante Fernando foi visto com o grupo. Ele deu voltas no gramado e deu mais um passo na sua recuperação de uma lesão na panturrilha direita. Ele não estará apto para o jogo com o Flamengo, nesta quarta-feira, às 19h, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

Já o zagueiro Vitão, que não treinou para realizar um trabalho de carga na academia, não preocupa. Ele deve seguir como companheiro de defesa de Clayton Sampaio. A principal dúvida é no meio de campo, entre Gabriel Carvalho e Bruno Tabata, que fez um dos gols na vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1.

O provável Inter tem: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabéi; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho (Bruno Tabata) e Alan Patrick; Wesley e Borré.

Na quinta colocação, com 52 pontos, o Internacional está atrás apenas de Botafogo (64), Palmeiras (61), Fortaleza (57) e Flamengo (54).