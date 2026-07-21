Mercado da bola: confira as principais transferências do futebol europeu até agora
O mercado de transferências do futebol europeu ganhou força após o fim da Copa do Mundo de 2026. Com os clubes de volta à rotina, as equipes passaram a investir pesado na montagem dos elencos para a nova temporada, movimentando valores que ultrapassam a casa dos 100 milhões de euros (cerca de R$ 580 milhões) em algumas das principais negociações.
Entre as maiores transações da janela está a ida de Morgan Rogers para o Chelsea. O atacante inglês deixou o Aston Villa em uma operação avaliada em aproximadamente ? 137,5 milhões (cerca de R$ 800 milhões). Pouco abaixo desse valor aparece outro nome da seleção inglesa: Elliot Anderson, contratado pelo Manchester City junto ao Nottingham Forest por cerca de ? 135 milhões (cerca de R$ 780 milhões).
Outro negócio de grande impacto envolveu a Premier League. O meio-campista Sandro Tonali trocou o Newcastle pelo Tottenham em uma transferência estimada em ? 108 milhões (cerca de R$ 620 milhões). O Barcelona também investiu alto para reforçar seu ataque e acertou a contratação de Anthony Gordon, ex-Newcastle, por aproximadamente ? 80 milhões (cerca de R$ 460 milhões).
O Real Madrid, por sua vez, fechou dois negócios de destaque. O clube espanhol contratou o zagueiro Ibrahima Konaté, que estava no Liverpool, sem custos, e também acertou a chegada do lateral-esquerdo Marc Cucurella, ex-Chelsea, por ? 55 milhões (cerca de R$ 320 milhões).
O Aston Villa aparece entre os clubes mais ativos da janela. Depois de negociar Rogers com o Chelsea, a equipe inglesa investiu ? 60 milhões (cerca de R$ 350 milhões) para contratar Manzambi, meio-campista que estava no Freiburg.
O clube também buscou reforçar o setor de meio-campo com a contratação do brasileiro João Gomes. O volante, que defendia o Wolverhampton, foi adquirido por cerca de ? 40 milhões (cerca de R$ 230 milhões).
Entre os outros negócios relevantes está a transferência definitiva de Rasmus Højlund para o Napoli. O atacante, que pertencia ao Manchester United, foi negociado por aproximadamente ? 44 milhões (cerca de R$ 250 milhões).
O futebol brasileiro também aparece entre as movimentações de destaque. O atacante Marcos Leonardo, que estava no Al-Hilal, acertou sua transferência para o Ajax em um negócio estimado em ? 20 milhões (cerca de R$ 115 milhões).
PRINCIPAIS TRANSFERÊNCIAS DO FUTEBOL EUROPEU:
- Morgan Rogers: Aston Villa ? Chelsea ? ? 137,5 milhões
- Elliot Anderson: Nottingham Forest ? Manchester City ? ? 135 milhões
- Sandro Tonali: Newcastle ? Tottenham ? ? 108 milhões
- Anthony Gordon: Newcastle ? Barcelona ? ? 80 milhões
- Manzambi: Freiburg ? Aston Villa ? ? 60 milhões
- Marc Cucurella: Chelsea ? Real Madrid ? ? 55 milhões
- Rasmus Højlund: Manchester United ? Napoli ? ? 44 milhões
- João Gomes: Wolverhampton ? Aston Villa ? ? 40 milhões
- Marcos Leonardo: Al-Hilal ? Ajax ? ? 20 milhões
- Ibrahima Konaté: Liverpool ? Real Madrid ? sem custos