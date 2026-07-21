Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Mercado da bola: confira as principais transferências do futebol europeu até agora

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 11:00:00 Editado em 21.07.2026, 11:14:14
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O mercado de transferências do futebol europeu ganhou força após o fim da Copa do Mundo de 2026. Com os clubes de volta à rotina, as equipes passaram a investir pesado na montagem dos elencos para a nova temporada, movimentando valores que ultrapassam a casa dos 100 milhões de euros (cerca de R$ 580 milhões) em algumas das principais negociações.

Entre as maiores transações da janela está a ida de Morgan Rogers para o Chelsea. O atacante inglês deixou o Aston Villa em uma operação avaliada em aproximadamente ? 137,5 milhões (cerca de R$ 800 milhões). Pouco abaixo desse valor aparece outro nome da seleção inglesa: Elliot Anderson, contratado pelo Manchester City junto ao Nottingham Forest por cerca de ? 135 milhões (cerca de R$ 780 milhões).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Outro negócio de grande impacto envolveu a Premier League. O meio-campista Sandro Tonali trocou o Newcastle pelo Tottenham em uma transferência estimada em ? 108 milhões (cerca de R$ 620 milhões). O Barcelona também investiu alto para reforçar seu ataque e acertou a contratação de Anthony Gordon, ex-Newcastle, por aproximadamente ? 80 milhões (cerca de R$ 460 milhões).

O Real Madrid, por sua vez, fechou dois negócios de destaque. O clube espanhol contratou o zagueiro Ibrahima Konaté, que estava no Liverpool, sem custos, e também acertou a chegada do lateral-esquerdo Marc Cucurella, ex-Chelsea, por ? 55 milhões (cerca de R$ 320 milhões).

O Aston Villa aparece entre os clubes mais ativos da janela. Depois de negociar Rogers com o Chelsea, a equipe inglesa investiu ? 60 milhões (cerca de R$ 350 milhões) para contratar Manzambi, meio-campista que estava no Freiburg.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O clube também buscou reforçar o setor de meio-campo com a contratação do brasileiro João Gomes. O volante, que defendia o Wolverhampton, foi adquirido por cerca de ? 40 milhões (cerca de R$ 230 milhões).

Entre os outros negócios relevantes está a transferência definitiva de Rasmus Højlund para o Napoli. O atacante, que pertencia ao Manchester United, foi negociado por aproximadamente ? 44 milhões (cerca de R$ 250 milhões).

O futebol brasileiro também aparece entre as movimentações de destaque. O atacante Marcos Leonardo, que estava no Al-Hilal, acertou sua transferência para o Ajax em um negócio estimado em ? 20 milhões (cerca de R$ 115 milhões).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PRINCIPAIS TRANSFERÊNCIAS DO FUTEBOL EUROPEU:

- Morgan Rogers: Aston Villa ? Chelsea ? ? 137,5 milhões

- Elliot Anderson: Nottingham Forest ? Manchester City ? ? 135 milhões

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Sandro Tonali: Newcastle ? Tottenham ? ? 108 milhões

- Anthony Gordon: Newcastle ? Barcelona ? ? 80 milhões

- Manzambi: Freiburg ? Aston Villa ? ? 60 milhões

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Marc Cucurella: Chelsea ? Real Madrid ? ? 55 milhões

- Rasmus Højlund: Manchester United ? Napoli ? ? 44 milhões

- João Gomes: Wolverhampton ? Aston Villa ? ? 40 milhões

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Marcos Leonardo: Al-Hilal ? Ajax ? ? 20 milhões

- Ibrahima Konaté: Liverpool ? Real Madrid ? sem custos

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol futebol europeu mercado da bola
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV