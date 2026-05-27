Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Mensik desaba em quadra e precisa de atendimento após vitória de quase 5 horas em Roland Garros

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 14:40:00 Editado em 27.05.2026, 14:47:07
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Em um jogo que se transformou numa verdadeira batalha, Jakub Mensik derrotou o argentino Mariano Navone por 3 sets a 2 e confirmou a sua permanência em Roland Garros nesta quarta-feira. O saldo da vitória, porém, foi duro para o tenista tcheco, que desabou em quadra após o confronto que teve a duração de 4h41.

Com cãibras e muitas dores nas pernas, ele foi ao chão assim que a partida terminou e precisou de atendimento médico. Na partida, o duelo foi bastante disputado e o tenista de 21 anos (27º do mundo) levou a melhor sobre o rival com parciais de 6/3, 2/6, 6/4, 1/6 e 7/6 (13/11).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O forte calor foi mais um complicador para os dois competidores. Sentindo a temperatura, que foi superior aos 30º, Mensik já havia solicitado atendimento médico ao longo do encontro. O desgaste foi tão grande que, mesmo tendo sido socorrido, ele teve dificuldades para se levantar.

O desafio de Mensik agora após o triunfo sobre o adversário argentino (38º na lista da ATP) é tentar se recuperar para a sequência do Grand Slam.

O seu próximo adversário já está definido. Ele vai ter a missão de encarar o australiano Alex De Minaur, que avançou para a próxima fase da competição após a desistência do belga Alexander Bockx por uma contusão no tornozelo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Atendimento Médico Mensik Roland Garros tênis
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV