Mensik desaba em quadra e precisa de atendimento após vitória de quase 5 horas em Roland Garros

Em um jogo que se transformou numa verdadeira batalha, Jakub Mensik derrotou o argentino Mariano Navone por 3 sets a 2 e confirmou a sua permanência em Roland Garros nesta quarta-feira. O saldo da vitória, porém, foi duro para o tenista tcheco, que desabou em quadra após o confronto que teve a duração de 4h41.

Com cãibras e muitas dores nas pernas, ele foi ao chão assim que a partida terminou e precisou de atendimento médico. Na partida, o duelo foi bastante disputado e o tenista de 21 anos (27º do mundo) levou a melhor sobre o rival com parciais de 6/3, 2/6, 6/4, 1/6 e 7/6 (13/11).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O forte calor foi mais um complicador para os dois competidores. Sentindo a temperatura, que foi superior aos 30º, Mensik já havia solicitado atendimento médico ao longo do encontro. O desgaste foi tão grande que, mesmo tendo sido socorrido, ele teve dificuldades para se levantar.

O desafio de Mensik agora após o triunfo sobre o adversário argentino (38º na lista da ATP) é tentar se recuperar para a sequência do Grand Slam.

O seu próximo adversário já está definido. Ele vai ter a missão de encarar o australiano Alex De Minaur, que avançou para a próxima fase da competição após a desistência do belga Alexander Bockx por uma contusão no tornozelo.