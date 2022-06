(via Agência Estado)

Meninos se destacam no ataque e Bustos tem ótimo problema para escalar o Santos

Com um jogador a menos, o Santos buscou o empate com o Atlético-MG no Mineirão, por 1 a 1, com gol de Rwan Seco. Nesta terça-feira, mais uma vez a equipe saiu atrás do placar, na casa do Juventude, e chegou à virada com tabela entre Ângelo e Marcos Leonardo, que garantiu o 2 a 1. Com seus meninos em alta no ataque, Fábian Bustos tem ótima dor de cabeça para definir o setor ofensivo com opções e poucas vagas.

Marcos Leonardo é artilheiro do clube no ano, com 12 bolas nas redes, Ângelo é apontado com diferenciado pelo treinador e Rwan sempre que tem oportunidades dá conta do recado. Assim como Lucas Braga fez no 1 a 1 diante do Internacional. O quarteto tem a concorrência pesada do experiente Ricardo Goulart, de Léo Baptistão, que vinha bem até se contundir, além dos estrangeiros Jhohan Julio, que é queridinho de Bustos, e de Angulo. Das oito opções, o técnico só pode utilizar quatro e ele usa a busca por uma "regularidade" para evitar cravar quem são seus titulares absolutos.

Sábado o Santos recebe o Red Bull Bragantino em busca de um segundo triunfo seguido que o recolocaria na briga pelas primeiras colocações e "apenas" o artilheiro Marcos Leonardo parece com lugar cativo na Vila Belmiro.

"Marcos deve jogar, quando saiu para a seleção era o titular. Ângelo não temos certeza ainda, mas terá mais tempo em campo, talvez 45 ou mais. É um excelente jogador, mas a lesão atrapalhou, não tivemos tanto tempo com ele em campo", diz Bustos, já projetando a 13ª rodada do Brasileirão.

Bustos se divertiu com a vontade de seus meninos entrarem em campo contra o Juventude. Mas mostrou-se sereno para não se render aos olhares e pedidos de "me coloca em campo". Marcos Leonardo entrou somente aos 17 do segundo tempo contra o Juventude. Ângelo, mais tarde ainda, aos 24.

"Pedimos autorização da CBF para tê-lo (Marcos Leonardo). A gente necessitava utilizá-lo, mas com precaução. Passou o primeiro, depois a volta do intervalo e ele querendo entrar. Mas não podia entrar com mais de 30 minutos por jogar. Quando entrou, deu a vitória", explicou. "Ângelo também vem se recuperando de lesão e não podíamos usar mais de 30 minutos, assim como o Marcos."

Muitos santistas querem ver a dupla desde o início nos jogos, porém Bustos deve demorar um pouco ainda para apostar no ataque de garotos. Pela pressão desnecessária em meninos, e para evitar cobranças.

"A consistência é algo que estamos trabalhando. Agradecemos a entrega dos jogadores, como querem competir. E com todo respeito aos rivais, não podemos criar cinco situações claras e não fazer. Não podemos perder tantos gols nas partidas. Estamos trabalhando para ter uma regularidade e ser mais parelhos."