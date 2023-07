Mendy é contratado pelo Lorient após ser inocentado de acusações de estupro

Inocentado de acusações de estupro na semana passada, o lateral-esquerdo Benjamin Mendy, campeão do mundo com a seleção francesa e ex-Manchester City, foi anunciado nesta quarta como reforço do Lorient, da França. Aos 29 anos, o jogador assinou contrato válido por dois anos e voltará aos gramados na temporada 2023/2024.

continua após publicidade

O contrato do francês com o City terminou no mês passado, mas ele estava afastado desde agosto de 2021, quando as denúncias de agressão sexual vieram à tona. Na última sexta-feira, foi absolvido de duas acusações feitas por mulheres diferentes, que relataram estupros que teriam sido cometidos pelo jogador em sua casa, em 2018 e 2020.

Foram oito acusações no total. No início deste ano, Mendy foi inocentado por um júri de seis acusações de estupro e uma acusação de agressão sexual, relacionadas a quatro mulheres jovens ou adolescentes, após um julgamento de seis meses. Ele passou mais de quatro meses em prisão preventiva, entre agosto de 2021 e janeiro de 2022.

continua após publicidade

O lateral-esquerdo entrou em campo pela última vez em 15 de agosto de 2021, em partida contra o Tottenham, pelo Campeonato Inglês. Chegou ao Manchester em 2017, após se destacar pelo Monaco, da França. Com a camisa do City, foi campeão inglês três vezes e vencedor da Copa da Liga Inglesa por duas. Em 2018, fez parte do grupo campeão do mundo pela França na Copa da Rússia.

Após as duas últimas absolvições, Mendy recebeu apoio de algumas figuras importantes do mundo do futebol. É o caso de Vinícius Júnior, que, além de defender o colega de profissão, também criticou a "cultura de destruir reputações". No Twitter, Vini citou os anos "perdidos" pelo jogador e disse que, além do prejuízo em seu futebol, ele também terá que lidar com questões psicológicas