Mendoza e João Lucas se juntam ao elenco do Santos para a pré-temporada

Após não participarem das primeiras atividades da pré-temporada do Santos na quarta-feira, o atacante Stiven Mendoza e o lateral-direito João Lucas trabalharam ao lado dos companheiros pela primeira vez nesta quinta. Os dois foram anunciados como reforços neste final de ano, assim como o volante Dodi e o zagueiro Messias, que já estão integrados ao elenco desde quarta.

O único jogador que ainda não se juntou ao grupo santista no CT Rei Pelé é o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, liberado para acompanhar o nascimento do filho. Conforme informado pelo clube alvinegro, ele deve se reapresentar nos próximos dias, mas uma data não foi definida.

O técnico Odair Hellmann, anunciado em novembro, está trabalhando com um grupo de 37 atletas. Nesta quinta, os jogadores foram divididos em três grupos pelo departamento médico do clube para realizar as avaliações de forma simultânea e otimizar o tempo antes do início dos treinos com bola.

"Esse início de pré-temporada é um momento muito importante para o ano inteiro, pois é onde nós estudamos, avaliamos as necessidades dos atletas e conseguimos corrigir algum desequilíbrio", afirmou Charles Costa, coordenador do Núcleo de Saúde do Santos. "Alguns grupos ficam internos, fazendo atividades avaliativas, enquanto o outro grupo vai para o campo fazer trabalhos específicos. E nisso a gente consegue gerar carga de treinamento para que eles possam entrar em um ambiente competitivo o mais rápido possível", concluiu.

Até sexta-feira, todos os jogadores terão passado pela série de exames obrigatórios e estarão liberados para trabalhar com bola. Diferentemente dos anos anteriores, nos quais as avaliações foram feitas em São Paulo, os atletas não precisaram se deslocar e estão realizado todo o procedimento dentro do CT Rei Pelé.