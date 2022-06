Mendoza brilha e Ceará derruba invencibilidade do América-MG no Independência

(via Agência Estado)

O Ceará não se intimidou em jogar fora de casa e superou o América-MG, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira. O destaque do jogo foi Mendoza, que marcou os dois gols da vitória cearense. O jogo, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizado na Arena Independência, em Belo Horizonte.

continua após publicidade .

Além da vitória, o Ceará quebrou um jejum de sete anos sem vencer o rival. A última vitória foi em 2015, quando fez 3 a 0 na Copa do Brasil. De lá para cá, foram nove jogos, seis empates e três derrotas. O América não sabia o que era perder no Independência há 14 jogos. A última derrota tinha sido em 23 de agosto de 2021, diante do Red Bull Bragantino, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

O resultado deixa o Ceará com 13 pontos, no meio da tabela. Está há seis jogos invicto, sendo duas vitórias e quatro empates. O América-MG, que vinha de três jogos sem perder, segue com 14 pontos e deve deixar o G-6, zona de classificação à Libertadores.

continua após publicidade .

Principal jogador do Ceará, Mendoza não perdeu tempo e conseguiu a primeira finalização logo no começo, mas a bola foi no lado de fora da rede. O América respondeu com Marlon, que recebeu dentro da área e limpou com estilo, mas chutou em cima do goleiro.

Os donos da casa tinham mais presença ofensiva, mas sofreram o gol em rápida jogada do Ceará, aos 21 minutos. Rodrigo Lindoso ficou com bola ainda no campo de defesa e fez lindo lançamento para Mendoza. Ele venceu o marcador com bom giro e finalizou ainda da meia-lua, apenas deslocando o goleiro. O árbitro ainda precisou revisar o lance por possível falta na disputa de Mendoza com Patric, mas o gol foi confirmado.

No segundo tempo, Mendoza seguiu dando trabalho à zaga mineira e quase marcou sem querer, após fazer cruzamento sem ângulo. Jailson foi obrigado a espalmar. Mas aos nove minutos, o atacante fez seu segundo gol na partida e o 15º na temporada. Desta vez, recebeu lançamento de Richard, dominou na grande área, pela esquerda, e chutou cruzado para ampliar.

continua após publicidade .

A partir daí, o jogo ficou faltoso. O Ceará apertou a marcação para manter a vantagem e o América não conseguia encaixar jogadas para voltar para o jogo. Já nos acréscimos, o América teve mais uma chegada, mas Gustavinho chutou mascado dentro da área e o placar de 2 a 0 se confirmou.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, às 16h, pela 11ª rodada, ambos fora de casa. O América encara o São Paulo, no Morumbi, em São Paulo (SP), enquanto o Ceará viaja a Curitiba (PR), onde enfrenta o Coritiba, no Estádio Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

continua após publicidade .

AMÉRICA-MG 0 X 2 CEARÁ

AMÉRICA-MG - Jailson; Patric (Raúl Cáceres), Conti, Éder e Marlon; Lucas Kal (Rodriguinho), Juninho e Alê (Henrique Almeida); Felipe Azevedo (Gustavo), Aloísio (Wellington Paulista) e Everaldo. Técnico: Vagner Mancini.

continua após publicidade .

CEARÁ - João Ricardo; Nino Paraíba (Iury Castilho), Messias, Gabriel Lacerda e Victor Luis; Richard Coelho (Geovane), Rodrigo Lindoso (Fernando Sobral), Richardson e Vina (Michel); Mendoza e Matheus Peixoto (Cléber). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Mendoza, aos 21 minutos do primeiro tempo; Mendoza, aos 9 do segundo.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP).

CARTÕES AMARELOS - Juninho, Henrique Almeida e Felipe Azevedo (América-MG); Nino Paraíba e Rodrigo Lindoso (Ceará).

PÚBLICO - 2.132 presentes.

RENDA - R$ 57.365,00.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).