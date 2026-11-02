Memphis treina no Corinthians e deve ter chance de se redimir em clássico com o São Paulo

Memphis Depay está de volta. O atacante treinou normalmente com o elenco do Corinthians nesta segunda-feira, 2, e deve ter a oportunidade de retornar na partida diante do São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira.

O atleta não entra em campo desde 11 de outubro, quando o Corinthians perdeu por 4 a 1 para o Palmeiras. Nos 22 dias seguintes, desfalcou a equipe em três partidas, todas já sob o comando de Clarence Seedorf, por causa de um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita. Após um período de transição física, o camisa 10 está disponível pela primeira vez para o treinador holandês.

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Além de representar um importante reforço em um momento crítico para o clube na temporada, a volta de Memphis também é vista como uma oportunidade de redenção para o holandês. Desde a polêmica renovação contratual, o camisa 10 esteve em campo em apenas uma vitória em nove jogos, contribuindo com uma assistência nesse período.

A situação na tabela aumenta a importância do clássico contra o São Paulo para o time alvinegro. Com 36 pontos, o Corinthians ocupa a 17ª colocação e abre a 34ª rodada dentro da zona de rebaixamento. A distância para o Mirassol, primeiro clube fora do Z-4, é de apenas um ponto.

RENOVAÇÃO DE MEMPHIS PASSOU POR IMPASSE ANTES DE SER OFICIALIZADA

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A permanência de Memphis no Corinthians foi uma das novelas dos bastidores do clube em 2026. Após meses de negociação, o presidente Osmar Stábile chegou a anunciar, em 11 de agosto, que não renovaria o contrato do holandês, alegando motivos financeiros. Uma semana depois, porém, as partes chegaram a um novo acordo, que estendeu o vínculo até julho de 2028.

Para viabilizar a renovação, o atacante aceitou reduzir sua remuneração, diminuir pela metade a verba de marketing e abrir mão do auxílio-moradia. O novo contrato também retirou bonificações específicas por partidas disputadas e gols marcados, além de estabelecer novas condições para o pagamento da dívida que o clube tinha com o jogador.

Dentro de campo, o holandês também enfrentou momentos difíceis. Em setembro, desperdiçou uma cobrança decisiva no último lance da partida contra o Estudiantes, resultado que confirmou a eliminação do Corinthians nas quartas de final da Libertadores.

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O episódio fez parte de uma temporada em que Memphis encontrou dificuldades para engrenar e marcou apenas um gol, feito em partida contra o Santos. Na ocasião, abriu o placar para o time alvinegro, mas viu o adversário buscar o empate por 1 a 1, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.