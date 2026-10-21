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Memphis tem edema na coxa e preocupa Corinthians antes de confronto direto com Vasco

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Memphis Depay voltou a ser preocupação no Corinthians antes de um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O atacante sofreu um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita, conforme informou o clube nesta quarta-feira (21), e iniciou tratamento. A equipe enfrenta o Vasco no sábado (24), às 18h30, em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O problema atinge a parte posterior da coxa. O Corinthians não divulgou prazo de recuperação nem confirmou no comunicado se o holandês estará disponível para a partida. A tendência é de que ele fique fora do confronto e retome as atividades na próxima semana, já que a lesão não é considerada grave pelo departamento médico.

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Memphis já havia desfalcado a equipe no empate por 1 a 1 com o Vitória, na segunda-feira, mas por suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Sua última atuação foi no clássico com o Palmeiras, em 11 de outubro. O novo problema físico compromete, portanto, a possibilidade de retorno após o cumprimento da punição.

O atacante não foi a única preocupação médica anunciada pelo clube. Gabriel Paulista sofreu um estiramento no músculo adutor da perna esquerda e também começou o tratamento. A possível ausência do zagueiro representa outro obstáculo para Clarence Seedorf na montagem da equipe que visitará o Vasco.

Enquanto os jogadores passam pela recuperação, o treinador deu sequência à preparação no CT Joaquim Grava. O elenco iniciou os trabalhos com exercícios de força e mobilidade na academia e, depois do aquecimento no gramado, participou de uma atividade tática em espaço reduzido. A programação prevê mais dois treinos antes da partida no Rio.

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O Corinthians ocupa a 16ª colocação do Brasileiro, com 33 pontos, apenas um acima do Internacional, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Sem vencer há nove rodadas, o time enfrenta um Vasco que soma 35 e aparece uma posição à frente.

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