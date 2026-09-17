Memphis tem aproveitamento de apenas 40% em pênaltis no Corinthians

Memphis Depay foi o principal nome da eliminação do Corinthians na Libertadores para o Estudiantes, na quarta-feira (16). O atacante holandês desperdiçou o pênalti decisivo no último lance do confronto e sacramentou a queda da equipe alvinegra nas quartas de final do torneio continental.

Após empatar em 1 a 1 na partida de ida, na Argentina, a equipe alvinegra recebeu os argentinos no jogo de volta, precisando de uma vitória para avançar à semifinal. Porém, o rival abriu o placar já na reta final do segundo tempo e deixou o time paulista em situação complicada.

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Até que, aos 52 minutos, após revisão do VAR, o árbitro assinalou pênalti para o Corinthians, depois de a bola tocar no braço de um defensor adversário. Memphis Depay foi o encarregado da cobrança que poderia levar a partida para a disputa na marca da cal, porém isolou a cobrança.

A penalidade perdida diante do Estudiantes aumentou o retrospecto negativo do holandês com a camisa corintiana. Segundo dados da Opta, o atacante havia cobrado quatro pênaltis pelo clube antes do confronto de ontem, com dois convertidos e dois desperdiçados.

Com o novo erro, Memphis Depay passou a ter cinco cobranças pelo Corinthians, sendo duas convertidas e três perdidas. Dessa forma, seu aproveitamento na marca da cal pelo clube é de apenas 40%.

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As duas penalidades convertidas pelo camisa 10 aconteceram pelo Campeonato Brasileiro. Em 2024, o atacante corintiano marcou contra o Cuiabá e ajudou o Corinthians a vencer por 1 a 0. Já em 2025, balançou as redes diante do Grêmio, anotando o segundo gol da vitória por 2 a 0.

Os três pênaltis desperdiçados foram contra Mirassol, pelo Brasileirão de 2025, Palmeiras, pelo Paulistão deste ano, que ficou marcada pelo escorregão do jogador na hora da batida, e o mais recente diante do Estudiantes, pela Libertadores.

Curiosamente, nos dois primeiros erros, contra Mirassol e Palmeiras, o placar estava empatado em 0 a 0 e terminou com derrota do Corinthians. Já diante do Estudiantes, foi a primeira vez que Memphis desperdiçou uma cobrança quando a equipe alvinegra estava atrás no placar.