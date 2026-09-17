Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Memphis tem aproveitamento de apenas 40% em pênaltis no Corinthians

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Memphis Depay foi o principal nome da eliminação do Corinthians na Libertadores para o Estudiantes, na quarta-feira (16). O atacante holandês desperdiçou o pênalti decisivo no último lance do confronto e sacramentou a queda da equipe alvinegra nas quartas de final do torneio continental.

Após empatar em 1 a 1 na partida de ida, na Argentina, a equipe alvinegra recebeu os argentinos no jogo de volta, precisando de uma vitória para avançar à semifinal. Porém, o rival abriu o placar já na reta final do segundo tempo e deixou o time paulista em situação complicada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Até que, aos 52 minutos, após revisão do VAR, o árbitro assinalou pênalti para o Corinthians, depois de a bola tocar no braço de um defensor adversário. Memphis Depay foi o encarregado da cobrança que poderia levar a partida para a disputa na marca da cal, porém isolou a cobrança.

A penalidade perdida diante do Estudiantes aumentou o retrospecto negativo do holandês com a camisa corintiana. Segundo dados da Opta, o atacante havia cobrado quatro pênaltis pelo clube antes do confronto de ontem, com dois convertidos e dois desperdiçados.

Com o novo erro, Memphis Depay passou a ter cinco cobranças pelo Corinthians, sendo duas convertidas e três perdidas. Dessa forma, seu aproveitamento na marca da cal pelo clube é de apenas 40%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As duas penalidades convertidas pelo camisa 10 aconteceram pelo Campeonato Brasileiro. Em 2024, o atacante corintiano marcou contra o Cuiabá e ajudou o Corinthians a vencer por 1 a 0. Já em 2025, balançou as redes diante do Grêmio, anotando o segundo gol da vitória por 2 a 0.

Os três pênaltis desperdiçados foram contra Mirassol, pelo Brasileirão de 2025, Palmeiras, pelo Paulistão deste ano, que ficou marcada pelo escorregão do jogador na hora da batida, e o mais recente diante do Estudiantes, pela Libertadores.

Curiosamente, nos dois primeiros erros, contra Mirassol e Palmeiras, o placar estava empatado em 0 a 0 e terminou com derrota do Corinthians. Já diante do Estudiantes, foi a primeira vez que Memphis desperdiçou uma cobrança quando a equipe alvinegra estava atrás no placar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
aproveitamento Corinthians Futebol Memphis pênaltis
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV