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Memphis se diz decepcionado com o Corinthians e projeta cobrança: 'Não deixarei sem sanção'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Memphis Depay quebrou o silêncio após o Corinthians ter oficializado que não renovaria com o jogador. O holandês, que ainda tem R$ 42 milhões a receber do clube, disse-se decepcionado por o acordo existente não ter sido cumprido.

O jogador ainda projeta cobrar o Corinthians. Se o holandês for à Fifa, a equipe pode sofrer mais uma vez com um transfer ban, medida administrativa que impede a inscrição de novos atletas.

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"Muito decepcionado em ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo em vigor para estender meu contrato por mais dois anos. Essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como pelo departamento esportivo, jurídico e financeiro. Algumas pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso", escreveu Memphis.

O jogador reiterou que sempre respeitou o clube e não queria encarar essa situação. "Mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias, falarei publicamente, mas fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção", concluiu.

O anúncio do Corinthians foi feito nesta terça-feira, após expectativa de que a renovação fosse concretizada. O clube citou a necessidade de manter a saúde financeira.

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Após negociações desde janeiro, o clube decidiu que os altos custos do jogador, incluindo um salário reduzido de R$ 1,9 milhão e uma dívida de R$ 42 milhões, eram insustentáveis. O valor do débito corresponde a bônus e luvas. A ideia era, com a renovação, diluir os pagamentos a partir de 2027.

Memphis, que teve uma temporada marcada por lesões, disputou 14 jogos e marcou um gol. O clube agradeceu ao jogador por sua contribuição em 79 jogos e três títulos conquistados.

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