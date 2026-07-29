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Memphis publica mensagem em meio à renovação com Corinthians: 'Grandeza está a se revelar'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 13:38:00 Editado em 29.07.2026, 13:47:03
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Enquanto aguarda a conclusão das negociações para renovar seu contrato com o Corinthians, Memphis Depay deu sinais de que a permanência no Parque São Jorge está próxima. Nesta quarta-feira, o atacante holandês publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais e voltou a demonstrar identificação com o clube, alimentando a expectativa da torcida pelo anúncio oficial.

Em uma de suas contas no Instagram, o camisa 10 escreveu que está "esperando como todo mundo" e afirmou que "a grandeza está prestes a se revelar novamente". Pouco depois, compartilhou uma imagem em que aparece usando uma corrente com o escudo do Corinthians, em uma referência ao ensaio fotográfico realizado para a revista Hypebeast.

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As publicações ocorrem em meio aos últimos ajustes para a assinatura do novo vínculo entre o jogador e o clube. A expectativa é que Memphis passe por uma bateria de exames médicos antes de ser oficialmente reintegrado ao elenco comandado por Fernando Diniz.

Nos bastidores, Corinthians e representantes do atacante avançaram nas negociações após chegarem a um entendimento sobre os principais termos do contrato. O novo acordo deve ter duração de duas temporadas e prevê uma reestruturação financeira, incluindo o parcelamento dos valores que o clube ainda deve ao jogador.

Antes de voltar a atuar, Memphis será submetido aos protocolos médicos adotados pelo Corinthians para jogadores que retornam ao elenco após um período de ausência. Caso seja aprovado nas avaliações e tenha a documentação regularizada, a tendência é que fique à disposição de Fernando Diniz para os próximos compromissos da equipe.

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Aos 32 anos, o holandês disputou 14 partidas pelo Corinthians na temporada, com um gol e uma assistência. Desde que chegou ao clube, em 2024, soma 79 jogos, 20 gols, 15 assistências e três títulos conquistados com a camisa alvinegra.

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