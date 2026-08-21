Memphis muda o jogo em vitória que classifica Corinthians às quartas da Libertadores

Timão vence Rosario Central por 1 a 0 na Neo Química Arena, mesmo com um jogador a menos, e enfrenta o Estudiantes nas quartas de final

Breno Bidon foi quem colocou o pé e de fato fez o gol da classificação do Corinthians às quartas de final da Libertadores. Com 1 a 0 sobre o Rosario Central, o time conseguiu o suficiente para vencer e avançar nesta quinta-feira, na Neo Química Arena.

Não há, contudo, como ignorar Memphis Depay. Depois de o Corinthians desistir da sua renovação e voltar atrás por pressão da torcida, o holandês entrou para jogar cerca de 25 minutos após 85 dias sem atuar pelo time alvinegro. O chamado de Fernando Diniz veio quando a equipe já tinha Raniele expulso. Foi com a entrada do camisa 10 que o ânimo mudou. Foi do pé do holandês que saiu a assistência para o gol decisivo.

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O adversário nas quartas de final será o Estudiantes. O time de La Plata passou pela Universidad Católica, com um empate por 1 a 1 e uma vitória por 3 a 0. O primeiro jogo será na Argentina, entre 8 e 10 de setembro. A volta, em São Paulo, ocorre entre 15 e 17.

Jorge Almirón mudou o time em relação ao primeiro jogo, com a entrada de Alan Rodríguez, emprestado pelo Internacional, no meio de campo. Isso privilegiou a transição do Rosario Central e dificultou que o Corinthians criasse com qualidade.

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A exceção, ainda que em jogada individual, foi aos 13 minutos, quando o goleiro Jeremías Ledesma fez boa defesa, reagindo a chute colocado de Kaio César.

O Rosario Central apostou em contra-ataques e bolas paradas para tentar chegar próximo do gol. A equipe foi para o vestiário com mais escanteios que o Corinthians, por exemplo (5 a 3). Nenhum lance, porém, chegou a assustar. O mais próximo foi quando Pedro Raul tentou afastar de cabeça e quase marcou contra.

O cenário não melhorou com o segundo tempo. Faltava futebol, e os dois times pesavam nas divididas. Após uma solada na canela do adversário, verificada no VAR pelo árbitro Alexis Herrera, Raniele levou vermelho direto. O volante já tinha amarelo, mas sequer recebeu a segunda advertência.

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Foi o sinal para que o Rosario Central se sentisse ainda mais confortável com a bola e buscasse o ataque. O jogo ficou mais parecido com a partida de ida, com os argentinos atacando mais.

O cronômetro marcava 23 minutos do segundo tempo quando Fernando Diniz pôde chamar Memphis Depay. O camisa 10, que enfrentou um drama para renovar, entrava em outro logo na sua volta aos jogos. A entrada do atacante mudou o anímico do time, que conseguiu se lançar mais ao ataque, ainda que encontrando dificuldade na defesa adversária.

O Corinthians precisou também contar com a sorte. Aos 28 minutos, Gabriel Paulista errou o bote em Enzo Copetti, que aproveitou lançamento e saiu de cara para Hugo Souza. O chute tirou do goleiro, mas o chute passou por cima da meta.

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Os corintianos enfim tiveram a sua chance na bola parada aos 34 minutos, após falta em Matheus Bidu, quase ao lado da área. Memphis fez o cruzamento baixo, e Breno Bidon desviou com a ponta do pé direito para finalmente marcar o primeiro gol do confronto.

O Rosario Central se lançou ao ataque com tudo que tinha. Ao Corinthians, cabia se defender como fez em quase todo o tempo no duelo de 180 minutos.

O brado de Matheuzinho ao afastar uma bola pela lateral era como uma comemoração de gol, ainda mais diante de tanta pressão argentina. Após o apito final de Alexis Herrera, o grito já era de comemoração.

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O Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a nona posição, com 32 pontos. O adversário será o Coritiba, 10º, com 31, no Couto Pereira, na capital paranaense.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 0 ROSARIO CENTRAL

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CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon (João Pedro) e Rodrigo Garro; Kaio César (Charles) e Pedro Raul (Memphis Depay). Técnico: Fernando Diniz.

ROSARIO CENTRAL - Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila e Agustín Sández (Marco Ruben); Franco Ibarra (Julián Fernández), Federico Navarro (Tomás Badaloni), Alan Rodríguez, Ángel Di María e Jaminton Campaz (Giovanni Cantizano); Enzo Copetti. Técnico: Jorge Almirón.

GOL - Breno Bidon, aos 35 minutos do 2º tempo.

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CARTÃO AMARELO - Raniele.

CARTÃO VERMELHO - Raniele.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).

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PÚBLICO - 46.935 presentes.

RENDA - R$ 3.818.916,00.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.