Memphis gera até multa ao Corinthians em noite sofrida e vê relação com torcida estremecer

A relação do atacante Memphis Depay com a torcida do Corinthians estremeceu na noite desta quarta-feira, um mês depois de ele ter o contrato renovado, no dia 18 de agosto, após forte mobilização dos torcedores. Ao perder pênalti no último minuto da derrota por 1 a 0 para o Estudiantes, que eliminou o time alvinegro da Libertadores, foi vaiado e xingado pelo público presente na Neo Química Arena. Após o jogo, não passou na zona mista e gerou uma multa ao clube do Parque São Jorge.

A Conmebol obriga todos os jogadores a passarem pelo espaço de contato com a imprensa após os jogos da Libertadores e, caso essa obrigação não seja cumprida, sanciona o clube com um desconto de cerca de US$ 10 mil (R$ 51,3 mil) na premiação acumulada ao longo do torneio. Durante o período em que esteve vivo na competição, o Corinthians acumulou R$ 25,8 milhões em premiações.

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Matheus Bidu e Rodrigo Garro foram os jogadores que pararam para dar explicações sobre a derrota. Os demais passaram pelo local sem dar entrevistas. Memphis e Gustavo Henrique, que falou na saída do gramado, dispensaram a zona mista. Hugo Souza também não apareceu, pois teve de fazer exame antidoping.

Em coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz afirmou que Memphis "está se sentindo a pior pessoal do mundo". No gramado, o jogador desabou ajoelhado no chão, com as mãos no rosto, assim que desperdiçou a penalidade e o árbitro apitou o fim da partida, decretando a eliminação dos corintianos.

Com o status de grande estrela e um salário superior a R$ 2 milhões, o atacante gera grande expectativa na torcida e assumiu a responsabilidade ao cobrar o pênalti contra o Estudiantes. Acabou desperdiçando a terceira penalidade com a camisa alvinegra. A primeira foi em clássico com o Palmeiras, no Paulistão deste ano, quando escorregou. A segunda foi no Brasileirão, em duelo com o Mirassol, ao tentar uma cavadinha.

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Os principais batedores de pênalti do Corinthians são Memphis e Rodrigo Garro, que apoiou a cobrança ter sido feita pelo companheiro. "Seria muito covarde da minha parte falar algo sobre isso. Memphis tem uma qualidade muito grande para fazer isso. Perder o pênalti não tira a imagem que temos dele. É uma responsabilidade muito grande. Aconteceu o que aconteceu, temos de estar perto dele", disse o argentino.

O desfecho do jogo desta quarta-feira representa o pior momento do holandês desde que ele chegou ao clube. Depois de viver um ótimo 2025, ao ser importante nas conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil, ele marcou apenas um gol e deu duas assistências em 20 jogos em 2026.

Ficou longos períodos afastados por lesão, foi defender a Holanda na Copa do Mundo e, quando voltou, envolveu-se em longa novela para renovar o contrato que se encerrou em julho. O Corinthians chegou a comunicar oficialmente a decisão de não continuar com o jogador no elenco, mas forte mobilização da torcida e algumas concessões feitas pelo atleta no contrato fizeram o presidente Osmar Stábile mudar de ideia e assinar o novo vínculo.