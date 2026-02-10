Leia a última edição
Esportes

ESPORTES

Memphis fala sobre pênalti perdido no clássico: 'Deveria ter um jogador para proteger a marca'

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 09:55:00 Editado em 10.02.2026, 10:10:41
Memphis Depay voltou a falar publicamente sobre o pênalti perdido na derrota do Corinthians para o Palmeiras, por 1 a 0, no último domingo (8), na Neo Química Arena. Em entrevista à Romário TV, o atacante holandês detalhou o que aconteceu no lance e mencionou a ausência de um jogador para proteger a marca da penalidade antes da cobrança.

O camisa 10 escorregou no momento do chute, ainda no primeiro tempo do clássico, e acabou finalizando para fora. O erro teve grande repercussão, principalmente pela movimentação de Andreas Pereira na marca do pênalti antes da batida.

"Tinham muitas coisas acontecendo ali. O capitão do nosso time (Gustavo Henrique) que sabe, então perguntei a ele. Temos um time de 11 jogadores em campo e precisamos nos proteger", iniciou Memphis. Na sequência, o holandês falou diretamente sobre o impacto da ação do jogador palmeirense no lance do pênalti perdido:

"Normalmente, deve haver um jogador ali para proteger a marca do pênalti, mas não tinha. Eu olhei para a marca e tudo parecia certo, mas a grama já estava danificada. Quando coloquei meu pé de apoio, me desequilibrei", completou.

Após a partida, o atacante deixou o estádio sem conceder entrevistas, mas utilizou as redes sociais na segunda-feira (9) para assumir a responsabilidade pelo erro. Na mesma publicação, o jogador tranquilizou os torcedores ao afirmar que o clube voltará a disputar títulos em breve.

Com a derrota no dérbi, o Corinthians segue com 11 pontos, ocupando a quinta colocação do Campeonato Paulista. A equipe volta a campo nesta quinta-feira (12), quando recebe o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.

Já no domingo, o time de Dorival Júnior enfrenta o São Bernardo, fora de casa, às 20h30, no estádio Primeiro de Maio, buscando garantir vaga entre os quatro primeiros para decidir as quartas de final do Estadual como mandante.

