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ESPORTES

Memphis Depay fica fora da primeira convocação de Xavi para a seleção holandesa

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
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Memphis Depay ficou fora da primeira convocação de Xavi Hernández como técnico da seleção holandesa. O treinador espanhol anunciou nesta sexta-feira, 18, uma lista com 26 jogadores para os primeiros compromissos da equipe na Liga das Nações, que serão disputados durante a próxima Data Fifa.

A Holanda terá pela frente suas quatro primeiras partidas na competição. A equipe enfrentará a Alemanha no dia 24 de setembro, a Sérvia no dia 27, a Grécia em 1º de outubro e novamente a Sérvia no dia 4.

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Maior artilheiro da história da seleção holandesa, Memphis não foi incluído na primeira lista apresentada por Xavi. O treinador espanhol assumiu o comando da equipe após a Copa do Mundo de 2026 e fará sua estreia à frente da Holanda nos próximos compromissos.

A ausência acontece em um momento complicado para Memphis. Na última quarta-feira, 16, o atacante foi o principal personagem da eliminação do Corinthians na Libertadores para o Estudiantes. O atacante perdeu um pênalti no último lance do confronto, que culminou na queda da equipe paulista no torneio continental.

VEJA A CONVOCAÇÃO DA HOLANDA:

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Goleiros: Bart Verbruggen (Brighton), Robin Roefs (Sunderland), Mark Flekken (Bayer Leverkusen).

Defensores: Denzel Dumfries (Real Madrid), Jeremie Frimpong (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Jurriën Timber (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Tottenham), Nathan Aké (Fenerbahçe), Micky van de Ven (Tottenham), Jorrel Hato (Chelsea).

Meio-campistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Quinten Timber (Crystal Palace), Teun Koopmeiners (Juventus), Kenneth Taylor (Lazio), Justin Kluivert (Bournemouth), Gjivai Zechiël (Feyenoord).

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Atacantes: Crysencio Summerville (Al-Hilal), Donyell Malen (Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Ruben van Bommel (PSV).

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fora Futebol Memphis Depay seleção holandesa
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