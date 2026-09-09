Memphis Depay completa 2 anos no Corinthians entre títulos, críticas e dívida

Depois de quase deixar o Corinthians no último mês, Memphis Depay celebra nesta quarta-feira, 9, dois anos defendendo o clube paulista. Entre títulos e uma dívida que por pouco não fez a diretoria desistir de renovar o seu contrato, o astro holandês continua como um dos pilares da equipe alvinegra e vive a expectativa de um resultado positivo contra o Estudiantes, às 21h30, na Argentina, para comemorar a data da melhor maneira possível.

Aos 32 anos, Memphis acumula 83 jogos pelo Corinthians (64 como titular), com 20 gols e 16 assistências. Ele é está entre os 10 jogadores que mais vezes balançaram as redes na Neo Química Arena (13) e é o 12º estrangeiro com mais partidas disputadas pelo time corintiano.

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Após passagens por gigantes da Europa, como Barcelona, Manchester United e Atlético de Madrid, Memphis chegou ao Corinthians em setembro de 2024 sob a gestão do ex-presidente Augusto Melo. Ele foi peça fundamental na arrancada do time comandado então por Ramón Díaz, que saiu da zona de rebaixamento no Brasileirão para buscar uma vaga na Copa Libertadores.

O trio formado junto de Rodrigo Garro e Yuri Alberto potencializou o futebol de Memphis, que foi um dos destaques da conquista do Paulistão 2025, vencido sobre o Palmeiras. Sob o comando de Dorival Júnior, ele marcou o gol título da Copa do Brasil, vencido após vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, no Maracanã. Neste ano, o atacante holandês ainda ajudou a equipe paulista a derrotar o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília, e faturar a Supercopa Rei.

A passagem de Memphis pelo Corinthians também foi marcada por recorrentes lesões musculares - foram seis em duas temporadas. O caso mais difícil ocorreu neste ano, quando o atleta ficou 63 dias fora de combate por causa de um estiramento de grau 2 no músculo anterior da coxa direita e correu risco de não ser convocado para a Copa do Mundo.

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A personalidade forte é uma das características do holandês que mais ficaram em evidência nestes dois anos. O jogador recentemente cobrou publicamente o time alvinegro após derrota em casa para o lanterna Chapecoense, pelo Brasileirão, e admitiu que a instabilidade e atrasos de salários e direitos de imagem atrapalham a concentração da equipe.

Memphis também se envolveu em caso de indisciplina ao faltar uma sessão de treinos no CT Joaquim Grava, em maio do ano passado, após notificar o clube sobre atraso no pagamento de R$ 6 milhões por bonificações e direitos de imagem. Atualmente, a dívida do Corinthians com o holandês é de R$ 42 milhões - que chegam a R$ 77 milhões com juros - e foi o principal empecilho para a extensão do vínculo até julho de 2028.

O antigo contrato de Memphis foi motivo de discordância no clube e parte dos conselheiros foi contra a renovação. Para ficar no clube, o holandês aceitou uma redução salarial de R$ 3,5 milhões para R$ 1,9 milhão e aceitou diluir a dívida ao longo do contrato. Ele também abriu mão de parte da cota sobre receitas de marketing, que ultrapassavam R$ 10 milhões, e da hospedagem no Rosewood, hotel de luxo na capital paulista com custo mensal de R$ 250 mil.